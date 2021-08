No Nova Lima, Águas e Prefeitura entregam novo reforço para produção de água

Abrindo o calendário de obras que serão entregues a Campo Grande, em comemoração aos 122 anos da Capital, a Águas Guariroba realiza neste sábado (21.08) a inauguração de um novo poço de captação de água superficial no bairro Nova Lima. O evento, em parceria com a Prefeitura Municipal, será às 9 horas na Rua Rosa Maria Lopes Contas.





A ação é um incremento na produção de água da cidade. O novo sistema tem 660 metros de profundidade e capacidade para produzir 200 mil litros de água por hora, beneficiando mais de 63 mil moradores da região norte.





Neste mês de agosto a Águas Guariroba faz duas entregas de poços para Campo Grande. Além do bairro Nova Lima, o bairro Pioneiros, na região sul, também receberá a operação de um novo sistema de captação de água subterrânea. A entrega deste segundo poço está previsto para 30 de agosto. Os investimentos fazem parte do pacote de melhorias de segurança operacional da Águas Guariroba para os meses de estiagem. A previsão é de que o período de seca em 2021 seja um dos mais rigorosos dos últimos 91 anos.





Ao todo nove novos poços garantirão o acréscimo de 1,7 milhão de litros de água por hora produzida para a cidade. Os novos poços também serão ativados nas regiões do Taveirópolis, Universitário, Lageado, Parque dos Poderes, Caiobá, Coophavilla II e São Conrado.





Mais entregas





No próximo dia 24 de agosto, terça-feira, a Águas Guariroba e a Prefeitura de Campo Grande entregam dois novos reatores na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles, a maior da Capital. Com tecnologia inovadora, elaborada e projetada pela equipe de engenheiros da concessionária, os reatores têm as paredes revestidas por placas de aço vitrificado. A estrutura possibilita ampliação da capacidade da estação, maior eficiência no tratamento e total vedação dos gases gerados durante o processo.





A entrega do poço do bairro Pioneiros está programada para o dia 30 de agosto. Com uma profundidade de 550 metros e uma vazão de produção de água de até 350 mil litros por hora, a estimativa é de que o poço do Pioneiros beneficie cerca de 86 mil moradores da região.









Por: Jefferson Gonçalves