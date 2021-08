No Fórum de Governadores, Reinaldo Azambuja endossa necessidade de diálogo entre Poderes

Governadores do Brasil querem se reunir com o presidente Jair Bolsonaro na próxima semana para tratar de pautas de interesse da sociedade e de desenvolvimento dos Estados. Em reunião do Fórum de Governadores, nesta segunda-feira (23), eles trataram da relação institucional entre os Poderes e também decidiram enviar convites para reuniões com o Legislativo e Judiciário.





“Definimos que vamos propor reuniões com o presidente da República e também com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Câmara e Senado para discutir temas de interesse dos estados e municípios brasileiros. Vamos encaminhar essa pauta federativa para avançar com o desenvolvimento do Brasil”, explicou o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.





Vinte e três governadores e vices participaram do encontro virtual. Também compareceram os presidentes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, e do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal (Comsefaz), Rafael Fonteles, que é secretário de Fazenda do Piauí.





Segundo acordado no encontro, os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e do Piauí, Wellignton Dias, presidente e coordenador do Fórum, respectivamente, vão articular com os líderes dos Poderes as datas das próximas reuniões. O desejo dos governadores é que os encontros, presenciais ou virtuais, sejam realizados até a semana que vem.

Secretário de Fazenda de MS, Felipe Mattos, acompanhou Reinaldo Azambuja na reunião









Por: Bruno Chaves