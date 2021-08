No aniversário dos 122 anos de Campo Grande, vereador Carlão reafirma seu amor pela Capital Morena

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal

No aniversário de 122 de Campo Grande o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal, reafirmou seu amor pela Capital Morena. Falando de sua alegria em ver a Região Norte da cidade, assim como todas as sete regiões recebendo obras de infraestrutura tão guardadas pela população.





“Nestes 122 anos faço uma reflexão de mais de 30 anos, quando lutávamos por conquistas que vemos hoje, como a pavimentação do Bairro Nova Lima e obras de melhorias na Região Norte. Assim como, como em todas as sete regiões da cidade. Foram anos de luta, nos movimentos comunitários, atualmente, graças a união de esforços entre a prefeitura municipal, governo do estado e a Câmara, conseguimos destravar essas obras. Mesmo nesses temos de Pandemia da Covid-19 vemos que a cidade está repleta de obras para melhoria de sua infraestrutura”, avaliou.





Carlão ponderou que embora a crise na saúde e na economia em todo país, devido a Pandemia, ele acredita que com esse espírito de união, solidariedade e trabalho, os desafios serão superados.





“Com equilíbrio e dedicação, focados na força do trabalho. Vamos superar todos os desafios. Os campo-grandenses merecem os parabéns por sua força, em saber se reinventar e persistir sempre! Tenho fé que dias melhores virão e que na comemoração dos 123 anos vamos ter notícias melhores ainda. Nós da Câmara Municipal temos esse compromisso de permanecer trabalhando pelo melhor para todos os munícipes”, concluiu.





Por: Janaina Gaspar