No aniversário da Capital, Reinaldo Azambuja renova compromissos com Campo Grande

Governador de MS também relembra parcerias e obras emblemáticas





Campo Grande completa 122 anos nesta quinta-feira, 26 de agosto, com muitas obras para melhorar a vida das pessoas. São investimentos planejados para deixar a cidade cada vez mais rica em qualidade de vida, preservando as belezas naturais e a fauna e flora abundantes. Campo Grande completa 122 anos nesta quinta-feira, 26 de agosto, com muitas obras para melhorar a vida das pessoas. São investimentos planejados para deixar a cidade cada vez mais rica em qualidade de vida, preservando as belezas naturais e a fauna e flora abundantes.





Com 906 mil habitantes (IBGE), a Capital sul-mato-grossense recebe uma atenção especial da administração estadual e o governador Reinaldo Azambuja garante que o Estado vai continuar atendendo o município com afinco. “Campo Grande está crescendo. E nós vamos estar sempre apoiando. O governo e o governador vão estar sempre olhando pela Capital, por todos os campo-grandenses. Aqui é uma cidade de todos, daqueles que nasceram aqui - eu sou campo-grandense de nascimento - mas, principalmente, daqueles que escolheram Campo Grande para viver, para morar, constituir família. O nosso desejo agora é vida longa, saúde, paz e prosperidade a todos os campo-grandenses”, afirmou o governador.





O ranking Desafios da Gestão Municipal (DGM) 2021 revela que Campo Grande é a melhor Capital do Centro-Oeste. Além disso, é a mais arborizada do País, segundo o IBGE, com 96,3% de árvores plantadas nas calçadas.





Na quarta-feira (25), o governador Reinaldo Azambuja entregou a reforma da Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, uma das mais tradicionais da cidade, e falou sobre os investimentos e parcerias em setores como infraestrutura, mobilidade, habitação, cultura, esporte e geração de empregos.





“Temos muitos investimentos conjuntos na Capital. O Eduardo Riedel [secretário de Infraestrutura] tem um volume de investimentos em infraestrutura urbana com o Rudi [secretário municipal] e o Marquinhos [Trad, prefeito] já pactuado: novo acesso às Moreninhas; piscina olímpica no Ayrton Senna; construções de todo esse Reviva Centro, que tem dinheiro do Governo do Estado; e as grandes vias públicas tem contrapartidas e recursos do Governo do Estado”, disse.





Reinaldo Azambuja lembrou ainda que mais de mil casas e apartamentos estão em construção e 4.900 já foram entregues. O governador contou também que, em poucos dias, vai autorizar um grande investimento que vai transformar o maior estádio de futebol de Mato Grosso do Sul. “Daqui a alguns dias vamos assinar a revitalização do Morenão. O Morenão vai se transformar em uma arena esportiva, com mais de R$ 9 milhões de investimento do Governo do Estado, convênio assinado com a Universidade Federal”, finalizou.





Paulo Fernandes, Subcom