Na Assembleia, Evander e deputados reconhecem empenho do governo em atender demandas no Pantanal

Até 2022, a energia elétrica finalmente chegará a 2.167 moradias no Pantanal Sul-Mato-Grossense, com o Programa Ilumina Pantanal, comemorado nesta quinta-feira (12) pelo deputado Evander Vendramini (PP), durante fala na tribuna virtual da Assembleia Legislativa.





Lançado pelo Governo Federal em parceria com o Governo Estadual serão R$ 134 milhões em investimentos de implantação do modelo tradicional de transmissão de energia e de energia solar – saiba mais aqui.





“Será uma obra que chegará onde é difícil o acesso e a pessoas que sequer podem ter uma geladeira. Falei com um índio [da etnia] guató, que disse que estava com 82 anos e iria viver mais 10, porque a partir de agora teria onde guardar a carne de caça e pesca. Para gente vê que uma coisa tão básica, foi tão gratificante ver o poder transformador desse programa, vai ajudar muito e levar qualidade de vida e dignidade a muitas famílias”, disse Evander.





O deputado acompanhou o lançamento desse programa e de outras obras para a região de Corumbá e Ladário, representando a Casa de Leis. “Orçada em R$ 22 milhões, trecho de 11km receberá aterro e cascalhamento no distrito de Porto Esperança, às margens do rio Paraguai, que nesses mais de 100 anos não teve estrada nem água tratada. Vai atender 130 famílias. Também na BR 262 no Distrito de Albuquerque, novo trecho vai atender a comunidade rural. Quero agradecer o empenho do governo”, destacou Evander.





O parlamentar ainda comemorou a entrega dos cartões do Programa Mais Social para famílias da região pantaneira e a testagem gratuita para Covid-19 em parceria com a FIEMS. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), agradeceu o empenho político do deputado Evander e ressaltou que as melhorias ao Pantanal são muito bem-vindas.





Deputado Evander Vendramini e Governador Reinaldo Azambuja em entrega do

Cartão Mais Social em Corumbá









“Levar energia elétrica, água tratada, estrada, ponte de concreto. Quero fazer justiça ao governador Reinaldo Azambuja que foi o que mais atendeu o Pantanal. Agora vai levar energia limpa e melhorar estradas com recursos bem aplicados do Fundersul, aprovados aqui por essa Casa de Leis, assim como o benefício do Mais Social”, relembrou o presidente.

Gestão de Reinaldo Azambuja é a que mais atendeu as demandas da população Pantaneira