MS tem domingo ensolarado com temperaturas perto dos 40°C

Neste domingo (15) as temperaturas aumentam ainda mais, e podem ficar bem perto dos 40°C em algumas áreas de Mato Grosso do Sul. As condições estimadas são de céu claro e predomínio de sol durante todo o dia nos 79 municípios.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima a umidade relativa do ar fica muito baixa durante a tarde com índices entre 10-35%, principalmente na porção centro-norte da região leste, norte da região pantaneira e porção norte da região centro-norte.





Na natureza, a baixa umidade relativa do ar e o solo seco favorecem focos de queimadas. No organismo humano, contribui para o ressecamento das mucosas das vias aéreas, que provoca o surgimento de alergias, bronquite, asma, gripes e resfriados.





O dia começa com temperaturas amenas em torno de 13°C na região sudoeste, porém as máximas podem chegar aos 37°C na parte norte e leste.









Por: Mireli Obando