MS registra mais 8 mortes pela Covid-19; 6 de campo-grandenses

Estado deve atingir, nesta semana, a marca de 90% dos adultos imunizados com ao menos 1 dose

Mato Grosso do Sul teve mais 703 casos confirmados da Sars-CoV-2 no boletim desta segunda-feira (9), totalizando 360.499, e 8 mortes, resultando em 9.082 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Dos 8 falecimentos, 6 foram de campo-grandenses. As outras mortes foram de moradores de Maracaju (1) e de Três Lagoas (1).





Para o secretário de Saúde, Geraldo Resende, o avanço na vacinação tem sido fundamental para conter o avanço da pandemia. Em Mato Grosso do Sul, 84,05% da população vacinável já tomou ao menos uma dose de algum imunizante contra a Covid-19, e 46,71% estão com a imunização completa.





A taxa de contágio cresceu dois pontos percentuais desde a semana passada, quando chegou a 0,86. A taxa, agora em 0,88, significa que um grupo de 100 pessoas contaminadas transmite o vírus para outras 88. A boa notícia é que o índice abaixo de 1 revela uma tendência de estabilização na transmissão do vírus.





De acordo com o secretário, a expectativa é de que, nesta semana, Mato Grosso do Sul consiga atingir uma marca histórica. “Acreditamos que vamos conseguir ter 90% das pessoas acima dos 18 anos com pelo menos a primeira dose e 50% com a 2ª dose ou dose única”, disse.





Ele afirmou ainda que, nesta segunda-feira, Mato Grosso do Sul receberá 58.580 doses das vacinas Coronavac e Pfizer, que serão distribuídas para os municípios.





Conforme a secretária-adjunta de Saúde, Christinne Maymone, o aumento é resultado do aumento da mobilidade da população. Ela reforçou a necessidade de manter os cuidados como isolamento social, uso de máscaras de proteção e higienização das mãos.





A ocupação de leitos de UTI está em 79% na macrorregião de Campo Grande; 59% em Corumbá; 50% em Três Lagoas e 49% em Dourados.





Por: Paulo Fernandes





