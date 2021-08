Motorista vai desviar de bueiro aberto e acaba batendo em poste e muro

Motorista estava indo trabalhar quando aconteceu o acidente

Uma motorista de 25 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (9), em Campo Grande, na Avenida Bandeirantes após bater o carro em um poste e depois em um muro.





O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta segunda (9), quando a motorista segundo informações do pai, que foi até o local, estava indo para o trabalho e ao desviar de um bueiro que estava aberto e com sinalizações de galhos de árvores acabou perdendo o controle do veículo Corsa.





O pai da jovem disse que devido a pouca claridade no momento do acidente, ela não teria visto o bueiro. Ao perder o controle, ela bateu em um poste e depois em um muro, danificando parte do carro e do muro. Corpo de Bombeiros foi chamado para o local e a vítima socorrida para uma unidade de saúde.

