Motorista suspeito de matar dois homens em acidente de trânsito se apresenta e segue em liberdade

Segundo o delegado Wilton Vilas Boas, responsável pelo caso, o homem, de 29 anos, dirigia o carro sem habilitação e nega a participação em 'racha'.

Homens morrem em acidente de trânsito, na capital ©Adenilson Penha

Motorista, de 29 anos, suspeito de ter matado dois homens, de 72 e 38 anos, no trânsito de Campo Grande, se apresentou nesta segunda-feira (9), na 3ª Delegacia de Polícia. As vítimas eram pai e filho e o acidente ocorreu na última sexta (6), em frente a um condomínio de luxo.





De acordo com o delegado Wilton Vilas Boas, responsável pelo caso, disse que o homem se apresentou espontaneamente e que o carro que dirigia não está registrado no nome dele.





O delegado apontou que homem, em depoimento, confirmou que estava conduzindo o veículo, mas que não estaria participando de "racha" - uma das suspeitas levantadas pela polícia - e que não dirigia em alta velocidade.





Ainda de acordo com depoimento, o homem justificou que fugiu do local do crime por medo de "represálias". A polícia informou que o suspeito não possui habilitação.





A Polícia Civil instaurou inquérito de homicídio com agravante da falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e omissão de socorro. O homem permanecerá em liberdade, até que outras provas sejam apuradas.





Entenda o caso





Dois homens, de 72 e 38 anos, morreram em um acidente de trânsito, na Avenida Cônsul Assaf Trad, em frente a um condomínio de luxo, na capital, nessa sexta-feira (6).





Conforme a polícia, os dois estavam saindo do condomínio, onde o idoso trabalhava há cerca de 8 anos, quando foram atingidos pelo carro em alta velocidade, que fugiu do local sem prestar socorro.





A suspeita da polícia é que o veículo estivesse em uma disputa de racha quando atingiu pai e filho, que morreram no local.





No sábado (7), a Polícia Civil apreendeu o carro que teria atingido e matado pai e filho, na noite dessa sexta-feira (6), em Campo Grande. O veículo está está danificado na lateral direita e foi encontrado em uma residência após denúncia.