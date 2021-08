Motorista fura preferencial e carro capota em cruzamento

Acidente aconteceu nesta manhã no cruzamento das ruas Joaquim Alves Pereira com a Casa Paraguai

Prisma, que seguia pela preferencial, foi atingido pelo Corolla e capotou ©Henrique Kawaminami

Colisão entre Chevrolet Prisma e Corolla Toyota na manhã desta segunda-feira (16) terminou em capotagem no cruzamento das ruas Joaquim Alves Pereira com a Casa Paraguai, no Bairro Pioneiros, em Campo Grande. Ninguém ficou ferido.





O aposentado de 72 anos, um dos envolvidos no acidente, contou que voltava sozinho da padaria dirigindo o Corolla pela Rua Joaquim Alves Pereira, quando no cruzamento parou no sinal de pare, olhou para os dois lados, e ao seguir em frente acabou colidindo no Prisma, que capotou e parou com as quatro rodas para cima.

A frente do Toyota Corolla ficou danificada ©Henrique Kawaminami

No Prisma, havia dois ocupantes, o motorista de 32 anos e a mãe dele, de 69 anos. O condutor, que havia acabado de deixar o filho na escola, conseguiu sair sozinho do carro e, na sequência, tirar a mãe. Os dois estavam de cinto de segurança e não tiveram ferimentos graves. A mulher cortou apenas o dedo e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros no local. Muito nervoso, o motorista não quis falar com a reportagem.





No veículo que capotou havia uma lata de cerveja, mas segundo os bombeiros o condutor não apresentava sinais de embriaguez.





