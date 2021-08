Segundo a polícia, a condutora foi levada pelo Samu para a Santa Casa e ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

Sem cinto de segurança, motorista fica gravemente ferida ao colidir veículo em poste de iluminação na capital — Foto: Vinicius Santana/Divulgação

Uma mulher, de 29 anos, ficou gravemente ferida após subir na calçada e colidi contra poste de iluminação. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (28) na AV. Fábio Zahran, próximo a esquina com a rua Aguiar Pereira de Souza, em Campo Grande.





Segundo a polícia, a motorista estava sem cinto de segurança e, com o impacto, acabou batendo a cabeça no para-brisa do veículo. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa da capital. O estado da vítima não foi informado.





Ainda conforme o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran), a condutora é habilitada e o carro foi encaminhado para o pátio do Detran.









Por G1MS