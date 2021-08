Morre o publicitário Duda Mendonça, aos 77 anos, vítima de câncer

Um dos maiores publicitários do país, Duda Mendonça morreu aos 77 anos. Internado havia cerca de dois meses em São Paulo, ele enfrentava um câncer e teve seu estado de saúde agravado pela Covid-19.

O publicitário Duda Mendonça no comitê eletrônico do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo, quando trabalhava na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em 200 ©Manoel de Brito/Estadão Conteúdo/Arquivo

Figura disputada entre políticos, o marqueteiro Duda Mendonça, que morreu aos 77 anos, teve uma carreira marcada por grandes trabalhos em eleições no Brasil. A morte de Duda foi confirmada pela família nesta segunda-feira (16). Ele estava internado em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês.





O ex-marqueteiro do Partido dos Trabalhadores (PT) estava hospitalizado para tratar um câncer no cérebro e fazia quimioterapia. Em junho, ele foi diagnosticado com a Covid-19, teve o quadro de saúde agravado e precisou ser intubado. O corpo de Duda será cremado, e os detalhes sobre o local estão sendo definidos pelos familiares.





Entre as campanhas que liderou, se destacam a de Paulo Maluf à Prefeitura de São Paulo em 1992, e a de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência em 2002. Na Europa, Duda também ajudou a eleger o ex-primeiro-ministro lusitano Pedro Santana Lopes.





José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, o Duda, nasceu em 10 de agosto de 1944, em Salvador. A trajetória profissional de quase 50 anos começou a ganhar forma ainda em 1975, quando ele criou a agência DM9 Propaganda.





A partir da aproximação com vários políticos, Duda Mendonça também se envolveu em escândalos de corrupção. Em 2005, o nome dele apareceu no Mensalão, onde virou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) junto com outras 37 pessoas e foi acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.





Já em 2016, o marqueteiro passou a ser investigado na Operação Lava Jato e virou réu no STF novamente, pelos mesmos crimes que respondeu no Mensalão.





Trajetória profissional





Depois de criar a agência DM9 Propaganda, Duda se tornou sócio dos também publicitários Domingos Logullo e Nizan Guanaes, em 1988. Na época, ele abriu um escritório em São Paulo.





Em 1990, a DM9 Bahia e a DM9 São Paulo se separaram. Este foi o pontapé para Duda Mendonça se preparar para a campanha de Maluf, que venceu a eleição paulistana de 1992.





Neste trabalho, Duda usou a experiência de quem organizou e ajudou o empresário e radialista baiano Mário Kertész a vencer as eleições para a prefeitura de Salvador, em 1985. A vitória seguida nos dois pleitos foi o que abriu os olhos de outros políticos para a carreira de Duda.





No entanto, seu trabalho na campanha presidencial de Lula foi o que projetou o trabalho de Duda nacionalmente. Depois de três derrotas seguidas para a presidência, Lula contratou o marqueteiro, de quem ganhou a alcunha “Lulinha Paz & Amor”. Em 2002, com a coordenação de marketing de Duda Mendonça, Lula chegou à presidência com o PT.





O publicitário também foi o responsável pela campanha de reeleição da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, em 2004, pelo mesmo partido. Em outubro deste mesmo ano, ainda durante as eleições, o marqueteiro foi preso em flagrante em uma operação da Polícia Federal, junto com outras 200 pessoas, em uma rinha de galos na zona oeste de São Paulo.





"É um hobby meu. O Brasil inteiro sabe. Não estou fazendo nada de errado e ponto final. Nada a declarar", disse Duda Mendonça à época. Promover ou participar de brigas de galo é crime ambiental, mas de menor potencial ofensivo.





O publicitário também atuou nas campanhas dos irmãos Ciro e Cid Gomes no Ceará, respectivamente a deputado federal e a governador, em 2006. Os dois se elegeram.





Dois anos depois, em 2008, Duda também atuou no marketing político de outras campanhas do Nordeste. Ele coordenou e ajudou a eleger prefeitos em Fortaleza e João Pessoa. Na Europa, o publicitário fundou a agência Duda Portugal, quando atuou na campanha de Pedro Santana Lopes.





Escândalos de corrupção





Na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Correios, que também apurou o Mensalão, Duda confessou ter recebido R$ 10,5 milhões pela campanha à eleição de Lula, como recurso não contabilizado, o chamado “caixa 2”.





A defesa do marqueteiro argumentou que ele cometeu o crime de sonegação fiscal, não o de lavagem de dinheiro. Além disso, os advogados também informaram que ele não sabia da origem ilícita do dinheiro recebido pelo PT e que nunca tentou ocultar os valores. Duda também pagou o que devia ao fisco, cerca de R$ 4,8 milhões. Com isso, ele foi absolvido no julgamento do mensalão, em 2012.





No processo, ele foi acusado de receber por serviços ao PT, por meio de uma offshore nas Bahamas. Offshore é o termo usado para sociedades ou contas bancárias que são abertas fora do local de domicílio dos proprietários, para ter um regime tributário diferente.





Em 2017, o publicitário assinou um acordo de delação premiada relacionado à Lava Jato, que foi homologado pelo ministro Edson Fachin, do STF. Ele foi o terceiro marqueteiro do partido a assinar a delação. As revelações foram anexadas à investigação e são mantidas sob sigilo desde então.





Por Itana Alencar, G1 BA