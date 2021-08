Morador de Caarapó ganha R$ 100 mil na Nota MS Premiada

Mais de 300 pessoas acertaram a quina e vão receber R$ 523 cada uma

Um morador de Caarapó, município no sul de Mato Grosso do Sul e distante 283 km da Capital, acertou sozinho as seis dezenas e ganhou R$ 100 mil no sétimo sorteio do ano da Nota MS Premiada. É a segunda vez consecutiva que um consumidor ganha o prêmio máximo.





As dezenas sorteadas, através da loteria Mega-Sena, foram 01 - 19 - 35 - 40 - 47 - 54. Outras 381 pessoas fizeram a quina e vão receber R$ 523,56. O sortudo – ou sortuda – de Caarapó fez uma compra no Abevê Supermercados.





O consumidor que tiver suas dezenas sorteadas tem que se cadastrar no site do programa em até 15 dias, para assim receber o prêmio no dia 20 do próximo mês. Se o cadastramento for efetuado após esse prazo, o pagamento só será efetuado no dia 20 do próximo mês.





No mês passado, um morador de Campo Grande acertou sozinho as seis dezenas. O próximo sorteio, referente às compras de agosto, será em 29 de setembro.





Por Adriel Mattos