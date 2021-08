Mato Grosso do Sul tem nova rota do turismo: o Caminhos dos Ipês/Zigurats

Você sabia que Mato Grosso do Sul ganhou uma nova rota de turismo? Pois sim! Acessar a Cidade Zigurats, na região do Morro da Boa Sorte, no município de Corguinho, é uma verdadeira viagem turística de contemplação das belezas naturais que se espalham por todo o nosso Estado.





A Cidade Zigurats, idealizada pelo pesquisador e empresário Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Instituto Idakila Pesquisas, passou a fazer parte da Rota turística do MS, denominada pelos turismólogos como Caminho dos Ipês. A nova Rota é formada por cerca de 10 municípios, incluída a Capital do Estado, Campo Grande.

Sob esta visão, a Cidade Zigurats é reconhecida por representarmos um dos maiores fluxos turísticos do Estado como um dos principais destinos ao longo de toda Rota que conta com infraestrutura e ótimo posicionamento no mercado do turismo de contemplação e de conhecimento cultural não só no Brasil como em vários outros países.

Ao longo desta semana diversos representantes do Ecossistema Dakila participarão do curso de capacitação Turística Abeta Conecta, como convidados da SECTUR e da Campo Grande Destination, associação gestora da Rota Caminho dos Ipês e organizadora do evento.





Autoridades do Município de Corguinho e parceiros da 067 Vinhos, assim como instrutores da Equipe de Turismo Zigurats, estiveram presentes na inauguração do evento e a equipe também participará do curso completo no decorrer da semana com o objetivo de fomentar o desenvolvimento turístico da cidade e região, melhorando as práticas e os serviços turísticos atuais e futuros.

Zigurats cresce a cada dia e com esse crescimento mais pessoas aguardam ansiosas conhecer a Cidade que é acessível a todos que a queiram conhecer ou dela participar. “Estamos nos preparando e organizando para receber a todos da melhor maneira. Contamos com todos vocês, que são parte fundamental dessa repaginação” enfatizam os responsáveis pela Equipe de Turismo Ziguirats.





