Mato Grosso do Sul abre o mês de agosto com oferta de 1,3 mil vagas de emprego

Mato Grosso do Sul abre a primeira semana do mês de agosto com a oferta de 1.370 vagas de emprego na capital e 28 municípios do Estado.





Em Campo Grande são 432 oportunidades para áreas diversas. Analista de crédito, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, mecânico de máquinas pesadas, motorista entregador, pedreiro, pintor de obras, serralheiro e terapeuta ocupacional estão na lista.





Na função de mecânico de automóvel, por exemplo, o salário é de R$ 2,5 mil mais ajuda de custo. É necessário ter experiência de no mínimo seis meses, habilitação categoria "B", prática em motor e câmbio, além de conhecimento sobre injeção eletrônica.





A Funtrab reforça que os atendimentos na capital precisam ser agendados pelo aplicativo MS Contrata + disponível nas lojas virtuais gratuitamente.





As demais vagas estão distribuídas nos municípios do interior do Estado e intermediadas pela Casa do Trabalhador: Dourados (163), Cassilândia (76), Itaquiraí (72), Naviraí (69), Tres Lagoas (69), Ponta Porã (62), Chapadão do Sul (51), Costa Rica (47), Amambai (46), Sidrolândia (38), Ribas do Rio Pardo (37), Aparecida do Taboado (36), Guia Lopes da Laguna (30), Iguatemi (26) e Jardim (24).





Também há vagas em Aquidauana (15), Batayporã (13), Nova Alvorada do Sul (11), Corumbá (10), Rio Brilhante (9), São Gabriel do Oeste (9), Bataguassu (6), Miranda (4), Rio Verde de Mato Grosso (4), Ivinhema (3), Maracaju (3), Paranaíba (3) e Nova Andradina (2).





Confira aqui a lista completa de vagas disponíveis nesta segunda-feira (02).