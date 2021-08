Massa de ar quente pode fazer os termômetros marcarem 40°C em pleno inverno

Embora a estação oficial seja inverno, as condições atuais têm sido características de verão com sol forte e calor em Mato Grosso do Sul. Uma grande massa de ar seco está atuando sobre o Brasil e deixando as temperaturas acima do normal para esta época do ano.





Nesta terça-feira (17) o tempo seguirá firme, com predomínio de sol e pouca nebulosidade em todas as áreas do Estado. Essas condições favorecem a elevação das temperaturas e a queda dos níveis de umidade relativa do ar.





A tendência é de grande amplitude térmica, pois o Estado pode ter mínimas em torno de 15°C e as máximas podem chegar aos 40°C na região sudoeste e pantaneira.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 5-35% durante a semana. Os menores valores são esperados para as regiões centro-norte e leste, e porção norte da região pantaneira.





A recomendação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil orienta que a população tome bastante líquido, evite a prática de atividades físicas e exposição direta ao sol nas horas mais quentes e secas do dia. Outras medidas para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco são: umidificar ambientes, usar hidratante corporal, e soro fisiológico nas narinas.





Na Capital as condições serão de sol forte, e névoa seca durante a tarde. Também será um dia de bastante calor com máximas podendo chegar aos 35ºC, conforme o Cemtec.









Por: Mireli Obando