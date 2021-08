Manhã fria e tarde quente: MS terá mais um dia com grande amplitude térmica

O ar frio ainda mantém as temperaturas amenas no início desta quinta-feira (12) em diversas áreas de Mato Grosso do Sul. Porém durante a tarde a tendência é de elevação especialmente no centro-norte do Estado.





De modo geral será um dia com grande amplitude térmica, ou seja, uma diferença considerável entre a temperatura mínima e a máxima. Devido ao avanço da frente fria, o céu se mantém com bastante nebulosidade no centro-sul. Nas demais áreas o tempo segue firme e bastante seco.





Os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20-40% em praticamente todo Estado, podendo ficar mais baixas na região leste, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





As temperaturas continuam amenas no início do dia e podem registrar mínimas de 12°C nas região sudoeste e pantaneira. Já as máximas podem ficar acima dos 30°C na região do bolsão.





Na Capital o sol aparece entre nuvens e apesar da quinta-feira começar gelada, as máximas podem chegar aos 28°C durante a tarde, conforme o Cemtec.





Por: Mireli Obando