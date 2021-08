Inscrições para o Incentiva+MS Turismo terminam neste fim de semana

Com as inscrições abertas até o próximo domingo (8), o Incentiva+MS Turismo teve 555 interessados até a manhã desta terça-feira (3). O programa foi lançado pelo governador Reinaldo Azambuja, dentro do ‘Retomada MS’, para auxiliar trabalhadores de um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus.





O Incentiva+MS Turismo concederá auxílio de R$ 1 mil em seis parcelas pagas mensalmente a guias de turismo, microempreendedores Individuais (MEIs) e Microempresas (MEs). Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, o auxílio vem como uma boa ajuda nesse momento de dificuldade.





“Nossa equipe está pronta para fazer todo o processo seletivo e a Fundação a disposição, por telefone, para tirar todas as dúvidas necessárias e facilitar a inscrição de todas as pessoas e empresas que estão tendo alguma dificuldade de efetuar o cadastro. A nossa intenção é alcançar o maior número de pessoas possível, desde que se enquadrem dentro das normas da lei do decreto”, afirmou Bruno Wendling. Através do programa, o Governo do Estado investirá R$ 6 milhões no setor.





Conforme o diretor de Desenvolvimento do Turismo da Fundtur-MS, Geancarlo Merighi, a expectativa é que o número de inscritos aumente até domingo. Após o encerramento das inscrições, a comissão de seleção analisará os dados e os nomes dos aptos serão divulgados dez dias após o encerramento das inscrições.





Os interessados devem se inscrever pelo site da Funtur, clicando neste link. Quem tiver dúvida pode buscar auxílio da Fundação pelo número (67) 3318-7600.









Joilson Francelino, Subcom