HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Paixão, criatividade e momentos deliciosos com os filhos, ou o par, marcarão a Lua nova em harmonia com seu signo. Aproveite as próximas quatro semanas para desenvolver ideias que surgirão hoje e embarcar em novos projetos. Bom também para se expor, fortalecer sua identidade e conquistar novos espaços. Cultive a alegria e celebre a vida. Amor em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Comece uma fase nova na vida familiar. Mudança de casa, ou renovação dos antigos padrões, anuncia mais conforto e segurança. Aproveite o domingo para fazer as pazes com o passado, expressar seu carinho e gratidão às pessoas queridas e criar um ambiente acolhedor à sua volta. Reforma ou reestruturação da casa poderá se estender por quatro semanas. Realize sonhos!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Novas maneiras de pensar e de se comunicar acompanharão esta Lua nova. Aproveite as próximas quatro semanas para fazer um curso, esclarecer dúvidas e renovar seus conceitos. Proximidade com amigos e atividades em grupo animarão o clima. Assuntos de família e do passado ganharão um olhar mais apurado. Aprofunde vínculos especiais com acolhimento.



Câncer - 21/06 a 21/07





Inicie um empreendimento, decida investimentos e planeje o futuro. A Lua nova aquecerá negócios a partir de hoje. Aproveite oportunidades que surgirão nas próximas quatro semanas para aumentar seus rendimentos e sair no lucro. Dicas de amigos, curso ou interações num novo grupo contribuirão com o crescimento financeiro. Poupe dinheiro para concretizar seus projetos.





Leão - 22/07 a 22/08





Comece novo ciclo de vida, com energia e caminhos iluminados. Com Lua nova em seu signo, as próximas quatro semanas trarão caminhos de maior realização pessoal e de conquistas. Impulsione um projeto inovador. Proposta poderosa de trabalho, ou novo investimento, ampliará perspectivas financeiras. Tome decisões com cautela e garantias. Faça escolhas seguras.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sonhos reveladores e maior sintonia com a força interior marcarão esta Lua nova. Durma mais, relaxe perto da natureza, renove crenças e equilibre suas energias neste domingo. As próximas quatro semanas trarão autoconhecimento e ligação com a espiritualidade. Busque respostas na terapia, avalie sonhos e respeite sua sensibilidade. A intuição estará poderosa. Paixão em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





A entrada em um novo grupo ou mudança de ambiente ampliará sua percepção e visão estratégica. Diversifique atividades e valide seus talentos. A vida social ficará mais gostosa, com novas amizades e conversas motivadoras. A Lua nova fortalecerá sua posição na equipe. Aproveite as próximas quatro semanas para desenvolver novas habilidades e firmar relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Futuro em foco nesta Lua nova. Caminhos de maior realização profissional ficarão iluminados. Assuma posição de maior destaque ou lance um empreendimento e determine metas mais altas. As próximas quatro semanas trarão sucesso, popularidade e projeção. Você poderá dar um salto na carreira e abraçar uma missão relevante. Pense no seu legado e na proteção da família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com união familiar e apoio mútuo, um plano de viagem, ou de estudos, ganhará força. Pesquise opções e roteiros neste domingo. Mesmo se o orçamento estiver apertado, não perca a chance de firmar bom negócio, você receberá apoios. A Lua nova trará esperanças e cenário positivo para o futuro. As próximas quatro semanas serão de oportunidades. Vire a sorte e vá com fé!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Melhor época do ano para definir mudanças, assumir seu poder e transformar padrões que já não correspondem às necessidades atuais. A Lua nova trará respostas íntimas e existenciais. Aproveite as próximas quatro semanas para colocar planos em prática e movimentar a vida numa direção mais atraente. Apoie irmãos e solucione antigas pendências. Viagem à vista!





Aquário - 21/01 a 19/02





Comece uma fase nova no casamento. Se estiver só, alguém especial chegará para ficar. A Lua nova fortalecerá vínculos afetivos e aumentará a cumplicidade no amor. Aproveite as próximas quatro semanas para se entender com o par, determinar planos de longo prazo, renovar os sentimentos e tornar a vida mais leve. Associações de trabalho também se beneficiarão.



Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua nova inaugurará uma época de maior produtividade e de sucesso no trabalho. Fortaleça sua posição, inicie projetos, brilhe nas reuniões e garanta resultados financeiros. As próximas quatro semanas trarão oportunidades de ampliar a atuação por meio de novos parceiros e indicações. Bom também para fazer exames, iniciar tratamento médico e equilibrar a saúde.





Por: ROSA DI MAULO