HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Imprevisto será seguido de boa surpresa. Nada será previsível. Flua com os acontecimentos e descubra novidades atraentes. Amigos trarão informações preciosas de trabalho e de cuidados com a saúde. Curta o prazer das pequenas coisas, a beleza dos detalhes e as sutilezas no amor. Valerá praticar exercícios de atenção plena ou ioga e manter corpo e mente em equilíbrio.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho, curtir momentos de liberdade total, ou programas divertidos com os filhos, num lugar bonito e protegido. Empatia nas interações, sintonia com amizades e projeção nas redes também estarão no menu do dia. Reflexões sobre a vida e a pandemia apontarão prazeres diferentes. Renove seus conceitos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Fim de semana gostoso para curtir a família, os filhos ou momentos de descontração com o par. Relaxe, respire, contemple a natureza ou cuide do seu jardim e diminua inquietudes. Pequenos detalhes da casa e mais funcionalidade aumentarão o conforto. Viajar será boa opção para dar leveza às relações próximas e ao amor. O Sol iluminará o passado. Valorize sua história de vida.



Câncer - 21/06 a 21/07





Troque mensagens com amigos, inicie relações num grupo diferente, aproxime irmãos e aprofunde vínculos importantes em sua vida. O sábado será movimentado por novidades e conversas estimulantes. Comunicações abertas. Empatia e sensibilidade inspirarão as palavras certas. Marque presença nas redes e pense coletivamente. Amor em fase de novo começo.





Leão - 22/07 a 22/08





Aposte só no que poderá dar certo. Novos planos para o futuro dependerão de bons investimentos e melhores resultados financeiros. Aproveite o sábado para planejar o orçamento, organizar as contas e administrar suas posses com soluções práticas. Despesas com atividades que beneficiarão a saúde e bem-estar poderão aumentar. Eleve padrões de qualidade de vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





Alto astral, animação com novo projeto e perspectivas positivas de evolução da carreira darão um sabor especial ao sábado. Bom para se conectar com pessoas de outras localidades, estrangeiros, mestres ou autoridades. Viajar também será motivador. Se puder passar o fim de semana num lugar bonito perto da natureza. Diminua a ansiedade com atividade ao ar livre.



Libra - 23/09 a 22/10





Encerre um longo ciclo e planeje mudanças no lifestyle. Movimentar o corpo, treinar, viajar, praticar meditação poderão ser algumas das opções que entrarão para valer nos seus planos. Looks, corte de cabelo e imagem também serão renovados nesta fase de maior personalização e fortalecimento da identidade. Ligue o radar nas novidades e oportunidades financeiras.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sábado movimentado na vida social, com novas amizades, conversas instigantes e resgates do passado. Espere por novidades e surpresa carinhosa do par. Se estiver só, tudo aberto para encontrar um novo amor e intensificar a vida íntima. O foco na família, com apoio mútuo, construirá bases afetivas mais fortes. Expresse seu carinho e gratidão. Saúde cobrará cuidados.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Futuro atraente. Espere por conquista profissional e maior poder financeiro. O patrimônio poderá aumentar com uma transação imobiliária, ou negócio familiar. O sábado será de trabalho, descubra novidades. Aproveite para eliminar tarefas, desenvolver ideias, desenhar metas e planejar novas atividades de rotina. Pequenos prazeres gastronômicos darão sabor ao dia.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sábado divertido, repleto de novidades. Aproxime quem anda distante com alto astral, humor e palavras carinhosas. Surpresa do par falará ao coração. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente, numa viagem ou num encontro casual. Conexões com estrangeiros farão a cabeça voar longe. Alargue os horizontes e dê sabor de aventura à vida. Novas experiências pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Realize os desejos. O sábado iluminará a vida íntima e familiar. Bom para criar projetos a dois, renovar estruturas e tornar a rotina mais gostosa. Conforto e segurança serão prioridades. Implante novos conceitos, eleve padrões e inicie um lifestyle diferente. Mudanças virão para a melhor. Negociações financeiras com a família, ou negócio imobiliário, poderão se firmar.



Peixes - 20/02 a 20/03





Conversas carinhosas, troca de confidências, novidades de amigos e do par colorirão o sábado. Valerá também circular nas redes e ficar por dentro das tendências. Novas amizades mexerão com a cabeça. Renove conceitos, solte a curiosidade e investigue temas diferentes. Um projeto da casa ganhará soluções originais. Abertura a novas relações e parcerias. Casamento em alta!





Por: ROSA DI MAULO