HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (22)

Áries - 21/03 a 20/04

Programação animada com amigos e vida social intensa colorirão este domingo. Aproveite a Lua cheia para circular nas redes, ampliar amizades e celebrar a vida. Cuidados com a saúde continuarão ditando as regras. Prefira atividades ao ar livre, movimente o corpo, treine, caminhe e assuma novos hábitos. Amor com gentilezas e companheirismo. Prazer e paixão em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Caminhos para o futuro ficarão iluminados nesta Lua cheia. Aproveite o domingo para visualizar onde quer chegar, desenhar novos planos e apostar nos planos de expansão profissional. O prazer estará nas coisas simples e rotineiras. Resgate uma receita de família e revele seus dotes culinários. Valerá dar um toque de arte no espaço de trabalho e planejar uma semana leve.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingo com clima de aventura, sintonia com a espiritualidade e momentos encantadores junto à natureza. Expanda os horizontes e a consciência. Esta Lua cheia será especial no amor. Aumente a confiança numa relação especial, crie planos a dois no casamento e renove os sentimentos. Fase de fé e de escolhas sábias. Se estiver só, alguém chegará para ficar.



Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua cheia revelará sentimentos profundos, neste domingo. Clima íntimo e protetor, troca de confidências e planos de mudança fortalecerão laços familiares. Cultive a paz interior. Caminhos de estabilidade afetiva e material ficarão iluminados. Hora de aumentar sua segurança e dar mais leveza aos relacionamentos. Viagens favorecerão o amor. Construa relações de confiança.





Leão - 22/07 a 22/08





Os relacionamentos estarão em destaque neste domingo. Aproveite a Lua cheia para intensificar a vida íntima, abrir espaço a novas relações, firmar amizades e fortalecer vínculos importantes em sua vida. Se estiver só, novo romance poderá começar com conversas carinhosas, palavras doces e afinidades surpreendentes. A fase favorecerá o casamento. Conquista financeira à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua cheia trará grande motivação no trabalho e prazer nas atividades cotidianas. Aproveite o domingo para cultivar hábitos saudáveis, cuidar do corpo, do seu equilíbrio e preparar o coração para novas experiências e oportunidades que surgirão inesperadamente. Boas notícias e convite de longe animarão o clima. Você poderá planejar estudos, viagem e diversificar atividades.



Libra - 23/09 a 22/10





Domingo divertido, alegre e repleto de motivos para comemorar. Curta as coisas boas da vida, em ótima companhia. Harmonia e segurança nas relações, proximidade com irmãos e amizades queridas alimentarão o coração e a alma. Bom para descontrair, curtir lindas paisagens e recarregar as baterias perto da natureza. Vênus em seu signo atrairá negócios e novas relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Clima carinhoso, animação com reencontros e novidades da família marcarão esta Lua cheia que anuncia muitas emoções e alegrias. Mantenha os cuidados de saúde e o coração aberto. Não será hora de papo cabeça. Deixe as críticas de lado e foque nos melhores sentimentos. Gestos generosos serão gratificantes. Cuide de quem você ama e fortaleça as bases afetivas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas animadas, informações estimulantes e palavras carinhosas esquentarão o coração, neste domingo. Aproveite a Lua cheia para ampliar o diálogo com pessoas queridas, firmar novas conexões e formar uma rede forte ao seu redor. Notícias atraentes de longe incentivarão estudos e viagem. Explore uma cultura diferente, aprenda outro idioma e expanda os horizontes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ótimas notícias na área financeira, ou oportunidade de negócio, colorirão o domingo com tons quentes. Caminhos de estabilidade material e afetiva ficarão iluminados nesta Lua cheia que favorecerá associações e parcerias. Relações profissionais estarão aquecidas. Amor e carreira poderão caminhar juntos, nesta fase. Proposta de trabalho ou de viagem alargará os horizontes.





Aquário - 21/01 a 19/02





Com Lua cheia em seu signo, o coração falará mais alto que a razão. Todos os caminhos levarão ao amor. Resolva dúvidas íntimas e existenciais, confie nos sentimentos e estabilize uma relação especial. Bom momento para planejar uma viagem a dois com antecedência e fortalecer a união no casamento. Se estiver só, grandes chances de se apaixonar e reinventar a vida.



Peixes - 20/02 a 20/03





Os sonhos darão dicas preciosas sobre caminhos a seguir, neste domingo. Aproveite a Lua cheia para se fortalecer interiormente, respeitar a intuição e valorizar sua sensitividade. A sensibilidade estará amplificada. Prefira a privacidade e a proteção da vida familiar. Clima romântico e cumplicidade no amor. Dê asas à imaginação e realize fantasias gostosas a dois.





Por: ROSA DI MAULO