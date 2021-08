HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Animação e prazer estarão de volta! Aceite convite de amigos para se divertir, relaxar e conversar sobre tudo. Siga os protocolos e mantenha os cuidados com sua saúde e a dos outros. Programação ao ar livre, perto da natureza, será ótima opção para o sábado. Movimente o corpo e alivie o estresse da semana. Poderá surgir oportunidade de negócio ou trabalho.





Touro - 21/04 a 2/05





Os pés estarão no chão. Já a cabeça, lá nas nuvens, sonhando com o futuro, com planos de expansão profissional e a segurança material que deseja. Prazeres diferentes entrarão nesta fase. Descubra talentos que você nem imaginava possuir. Bom momento para se lançar em novas experiências, criar projetos e reinventar a vida. Encerre o passado. Sucesso pela frente!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Fim de semana animado, com atividades ao ar livre, sintonia com a natureza, otimismo e autoconfiança. Aproveite para respirar novos ares e curtir momentos divertidos com o par, filhos ou amizade próxima. Cuidar de detalhes da casa dará leveza e funcionalidade aos espaços. Portas abertas no amor! Cultive a alegria. Chances de se apaixonar, se estiver só.



Câncer - 21/06 a 21/07





Boas estratégias farão crescer os negócios. Aproveite o sábado para planejar o futuro e visualizar onde quer chegar. Planos de estudos ganharão força. Pesquise cursos e encontre oportunidades. Dicas de amigos despertarão novos interesses. Clima íntimo e protetor envolverá reencontros familiares. Aprofunde vínculos importantes em sua vida. Mudanças pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Carinho e animação não faltarão neste sábado que será alegre e divertido na companhia de pessoas queridas. Bom para falar de amor, de sonhos e das perspectivas para o futuro. As conversas de hoje motivarão mudanças no lifestyle e inovações na carreira. Um novo empreendimento poderá nascer, hoje. Decida rumos e investimentos. Cheiro de novidade no ar!





Virgem - 23/08 a 22/09





Atividades gostosas, cuidados corporais e prazeres gastronômicos darão sabor ao sábado. Também não faltará inspiração para o trabalho, se tiver tarefas pendentes. A fase será bastante produtiva e positiva para ganhar dinheiro. Um longo ciclo acabará em poucos dias. Finalize um projeto e inicie outro. Marte em seu signo trará abertura de caminhos e novas conquistas.



Libra - 23/09 a 22/10





Bom humor, alegria e autoconfiança colorirão o sábado. Curta momentos carinhosos e animados com a família, ou com alguém que você ama. Bom para viajar, ou caminhar no parque, movimentar o corpo e vencer a preguiça. Novidades e prazeres diferentes manterão o astral em alta. Alimente o coração com esperanças e emoções positivas. Sucesso nos empreendimentos!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Carinho da família e o conforto do lar criarão um clima acolhedor e alegre neste sábado. Saúde mais frágil pedirá cuidado com excessos. Novas amizades poderão surpreender. A fase trará maior abertura social e iniciativas nos relacionamentos. Bom também para solucionar antigos conflitos e tornar a convivência com grupos mais leve. Amor com expectativas e novidades.





Sagitário - 22/11 a 21/12





As comunicações estarão abertas. Troque mensagens, coloque a conversa em dia com amizades e amplie o diálogo com o par. Metas futuras e novo empreendimento desenharão cenário positivo para o futuro. Aposte em novas ideias e firme parcerias. O sábado trará conexões influentes, motivação e segurança nas relações. Brilhe e faça a diferença nas redes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ótimas notícias na área financeira. O sábado anuncia perspectivas de estabilidade e segurança nos negócios. Um empreendimento em parceria poderá se firmar. Momento favorável para se associar, conquistar prestígio e fortalecer a reputação. Amor com planos de viagem e clima de aventura. Assuma nova filosofia de vida e descubra prazeres diferentes. Mudanças à vista!





Aquário - 21/01 a 19/02





Brilho, carisma, humor e alto astral marcarão sua presença nas redes e interações de hoje. O sábado será animado, com novidades de alguém de longe, brincadeiras e empolgação com novos projetos. Jogue a autoestima para cima e invista na sua imagem. Com Lua em seu signo, valerá se cuidar com carinho e cultivar o amor próprio. Planos de viagem ganharão força.



Peixes - 20/02 a 20/03





Ceda à preguiça, contemple a natureza ou cultive a paz de espírito no sossego do lar e curta momentos deliciosos na vida íntima, neste sábado. Delicadezas, cumplicidade, troca de confidências e sintonia com seus melhores sentimentos criarão um clima mágico no amor. Defina detalhes de um projeto a dois. Hora de realizar sonhos e tornar o cotidiano mais gostoso.





Por: ROSA DI MAULO