HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (1)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos financeiros continuarão em destaque neste domingo. Despesas com filhos ou com novo projeto poderão aumentar. Em compensação, você estará de antenas ligadas numa oportunidade de negócio ou em aumentar os rendimentos no trabalho. O cotidiano ficará mais agradável com o início de uma atividade. Amor e trabalho poderão caminhar juntos nesta fase.





Touro - 21/04 a 20/05





Tome a iniciativa no amor, ou na programação com os filhos. O domingo será animado e divertido. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para expressar os sentimentos numa relação especial e realizar os desejos. Bom para mudar filosofias e curtir as coisas boas da vida. Conversas em família definirão projetos e investimentos. Amizades em outro ambiente.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingo gostoso para relaxar, dormir mais, conversar com amigos e ficar por dentro das novidades. Aproveite também para por a leitura em dia, ou arrumar papéis e organizar ideias. Burocracias poderão causar preocupações. Por a documentação em ordem ou elaborar melhor contratos e planos não será tarefa fácil. Conte com apoio de irmãos e resolva pendências.



Câncer - 21/06 a 21/07





O domingo trará novas amizades e novidades atraentes num ambiente diferente. Solte a curiosidade. Troque mensagens carinhosas com amigos, pense nos investimentos e planeje as mudanças que deseja para o futuro, com calma. Intuição nos negócios e sabedoria nas escolhas garantirão bons resultados financeiros. Bom momento para estabilizar a vida afetiva e material.





Leão - 22/07 a 22/08





Invista no seu futuro e segurança. O novo ciclo que começará no aniversário anuncia um salto na carreira e conquistas financeiras. Compras serão irresistíveis nesta fase. Cuidado para não estourar o orçamento com gastos impulsivos. Aproveite o domingo para pagar contas, planejar despesas e decidir prioridades. Fique de olho também num negócio e investimento lucrativo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sonhos nítidos apontarão caminhos a seguir. Pense no seu legado e abrace a missão. Um convite de longe falará ao coração. O domingo trará decisões de vida, otimismo e maior confiança no futuro. Parta para ação. Marte em seu signo dará força e coragem para realizar seus desejos e abrir novos caminhos. Conexões internacionais abertas. Expanda os horizontes!



Libra - 23/09 a 22/10





Conversas com uma amizade inspirarão mudanças no lifestyle. Explore um ambiente diferente e enriqueça sua bagagem. O domingo será relaxante e restaurador. Bom para curtir a beleza da natureza, relaxar, equilibrar suas energias e aumentar a sintonia com a força interior. Amigos de longe darão dicas poderosas. Mantenha contatos pelas redes e investigue novas informações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Planeje uma viagem com o par ou espere por notícias motivadoras de alguém especial de longe. Mesmo que tudo caminhe devagar, caminhos para o futuro estarão iluminados e a vida fluirá numa direção atraente. Aproveite o domingo para determinar metas profissionais e planos da relação íntima. A vida social estará movimentada, com novidades de amigos e novas conexões.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Cenário positivo para o futuro animará o clima deste domingo. Converse com os filhos, com o par, crie planos e promova a união familiar. Cuidados de saúde continuarão como prioridade e serão levados em consideração no direcionamento da carreira. Aposte em projetos para a web, com trabalho remoto e ganhe conforto e liberdade. Horizontes mais amplos pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Curta uma programação divertida neste domingo. Um bate-e-volta num lugar bonito perto da natureza, ou decisões de viagem e notícias de quem está distante alegrarão o coração e manterão o astral em alta. Amor com sentimentos generosos. Encare diferenças com humor e espere por surpresa gostosa do par. Novo modelo de negócio ou de investimento será atrativo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Carinho, conforto e cumplicidade no amor manterão o humor e o astral em alta. Aproveite o domingo para abastecer a casa, ficar por dentro das novidades da família e curtir as delícias da intimidade. Ambiente protetor e entendimento com o par darão tranquilidade. Faça bons acordos nos relacionamentos e garanta espaço para sua individualidade e necessidades pessoais.



Peixes - 20/02 a 20/03





Palavras carinhosas e declaração de amor esquentarão o clima da vida íntima. Se estiver só, novo romance poderá começar com conversas gostosas e trocas de mensagens instigantes. Assuntos de trabalho e de saúde continuarão rodando na cabeça. Anote ideias. Confira notícias e proteja a família com orientações e soluções práticas. Circule nas redes e aprofunde amizades.





Por: ROSA DI MAULO