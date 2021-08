HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Acelere a velocidade no trabalho. A semana trará conquistas e ganho de poder. Um projeto ambicioso poderá decolar. Brilhe em apresentações de ideias e atraia investimentos. Você poderá aprovar orçamento, firmar parceria ou aumentar a liderança. Tensões na equipe serão esperadas. Contorne obstáculos com brilhantismo e gestos generosos. Abra novo caminho!





Touro - 21/04 a 2/05





Paixão, novos prazeres e muita criatividade marcarão esta semana, que trará maior exposição, reputação e bons resultados financeiros. Aproveite para apresentar projetos e compartilhar conhecimentos nas redes. Família e filhos cobrarão iniciativas e decisões rápidas. Encontre soluções originais para renovar estruturas, reformar a casa, ou organizar melhor seus espaços.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Iniciativas na casa, decisões de moradia e de assuntos de família darão o tom da semana, que será movimentada por novidades motivadoras e notícias de alguém que fez parte da história de vida. Proximidade com irmãos e apoio mútuo agilizarão procedimentos e projeto pessoal em andamento. Deixe a documentação em ordem e encerre processos do passado.



Câncer - 21/06 a 21/07





Ótima semana nos negócios, estudos e investimentos. Movimente as finanças com iniciativas e soluções brilhantes. Caminhos de crescimento ficarão iluminados. Você poderá aumentar os rendimentos e planejar o futuro com mais segurança. Aprofunde relações e amplie sua rede de suporte. Novas amizades trarão chances para o amor, se estiver só. Conexões poderosas.





Leão - 22/07 a 22/08





A semana trará perspectivas de crescimento financeiro no trabalho e novos planos para o futuro. Fase positiva a novos começos e investimentos. Inicie novo ciclo de vida com autoestima e ideias luminosas. Conexões internacionais abrirão portas de desenvolvimento. Avalie uma proposta de negócio ou de novo empreendimento. Escolhas e objetivos pessoais ficarão claros.





Virgem - 23/08 a 22/09





Decisões de vida se tornarão mais urgentes. Parta para a ação no amor e na carreira. A semana trará conquistas pessoais relevantes. Escolhas poderão mudar e abrir caminhos de maior satisfação e sucesso. Abrace a missão e dê um salto na carreira com garra e coragem. A fase trará visibilidade e reconhecimento público. Encerre um ciclo. Em breve tudo fará mais sentido.



Libra - 23/09 a 22/10





Fortaleça a posição na equipe e num novo grupo. A semana destacará seu brilhantismo e talentos. Desenvolva novas habilidades e potenciais. Você estará mais perto de concretizar um sonho e estabilizar as finanças. Assuntos do coração poderão esperar. Cultive a serenidade e respeite o tempo certo de agir. Cuidados corporais e de saúde trarão equilíbrio e bem-estar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Vida social agitada e novas amizades colorirão a semana. As interações de hoje enriquecerão seus projetos e despertarão interesse em investigar um tema mais a fundo. Notícias e novas informações poderão alterar metas futuras. Conte com visão estratégica e poder de negociação num contrato comercial ou de trabalho. Inove a carreira e amplie perspectivas. Sucesso!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Oportunidades de crescimento profissional e financeiro movimentarão a carreira numa direção atraente. A semana anuncia conquista relevante, prestígio e projeção. Firme alianças, ganhe a simpatia do chefe ou impulsione um empreendimento e atraia investidores. Se o plano for morar em outro lugar, você encontrará condições favoráveis. Planos para o futuro no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Bom período para lutar por direitos e causas que considera justas. Espere por resultados positivos e maior equilíbrio do orçamento. Conexões com pessoas queridas de fora aumentarão desejos de viajar e sair da mesmice. Convites e proposta de trabalho poderão vir de longe e balançar suas certezas. A semana favorecerá mudanças e planos da vida íntima. Sonhe alto!





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões da vida íntima, de mudanças no lifestyle e de rumos marcarão a semana. Armazene forças para vencer novos desafios e elevar padrões. Valerá refletir sobre o que incomoda numa relação próxima e propor acordos. Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão casamento e sociedade. Crie estratégias de negócio e encerre o que não estiver funcionando.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite oportunidades de trabalho. Você contará com mais organização para aumentar a produção e melhorar o desempenho. A semana favorecerá parcerias e negócios. Perspectivas financeiras positivas acelerarão decisões e desenvolvimento de novo projeto. Inicie fase gostosa no amor, com carinho, harmonia e atitude. Um sonho a dois ganhará viabilidade.





Por: ROSA DI MAULO