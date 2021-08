HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Novidades da família, lindas lembranças e muitas emoções marcarão o dia. Receba um presente, demonstre seu carinho com gestos generosos e crie um ambiente acolhedor em casa. Momento de fortalecer as bases afetivas e a autoestima. Comunicações de trabalho estarão aceleradas. Bom para impulsionar novo projeto, iniciar atividades e aumentar seus rendimentos.





Touro - 21/04 a 20/05





Empatia e palavras acolhedoras fortalecerão novos vínculos. Imprima mais emoção nas interações de hoje e amplie sua rede. Atividades em grupo ganharão força. Reestruturações na casa e maior organização facilitarão o cotidiano. Doe o que não tem mais utilidade e encontre um lugar para cada coisa. O dia trará decisões práticas e boas perspectivas na área financeira.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amplie comunicações, aproxime amizades e movimente a vida social. O dia trará proximidade com a família e gestos carinhosos. Conversas esclarecedoras e novas informações darão no que pensar. Você poderá finalizar um contrato e firmar outro. Boas perspectivas na área financeira. Abasteça a casa, planeje uma viagem ou curso e acerte a documentação. Resgate relações.



Câncer - 21/06 a 21/07





O tom das palavras fará toda diferença nos relacionamentos. Expresse seu carinho, emocione e conte com empatia nas interações de hoje. Sintonia com a espiritualidade atrairá coisas boas. Embarque numa onda de energia positiva e faça escolhas sábias. O dia trará projeção e prestígio. Invista na imagem e explore um ambiente diferente. Novas amizades à vista!





Leão - 22/07 a 22/08





Sensibilidade amplificada e intuição aguçada ajudarão nas decisões. O dia será favorável nos negócios. Você poderá abrir novo caminho na carreira e projetar um futuro com mais liberdade. Avalie sonhos, visualize as mudanças que deseja e acredite na sorte. Algo do destino envolverá amizades e associações. Meditação e proximidade com a natureza manterão o astral em alta.





Virgem - 23/08 a 22/09





Clima carinhoso nas interações de hoje. Tome a iniciativa e aproxime amizades que andavam distantes. Novidades de longe trarão esperanças. Alguém falará alto ao coração e despertará fantasias românticas. Fase positiva para novos começos. Encerre um longo ciclo de vida e amplie os horizontes. Carreira em ascensão! Assuma uma missão especial e faça a diferença.



Libra - 23/09 a 22/10





Algo maior se desenhará para o futuro, hoje. Visualize um caminho promissor e ganhe destaque na carreira. O dia trará popularidade, prestígio e projeção profissional. Atividades de grupo cobrarão determinação e paciência. Mudanças na equipe poderão causar confusões no ambiente de trabalho. Novas amizades promoverão mudanças positivas em sua vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O plano de carreira ou metas para o futuro poderão mudar. Novos horizontes se abrirão, hoje. Aumente sua fé e dê crédito aos sonhos. Você estará perto de alcançar objetivos profissionais e subir num patamar mais alto. Some forças com a família e aprofunde relações. Novo ambiente social será inspirador e trará chances para o amor. Notícias de longe tocarão o coração.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Planos de mudança ganharão força, hoje. Discuta detalhes de uma viagem, assunto jurídico ou de uma proposta de longe. Sentimentos profundos envolverão irmãos e relações familiares. Troque confidências e acolha pessoas queridas. Relações profissionais continuarão aquecidas. Amplie conexões internacionais ou em outras cidades. Apoio de autoridades e mestres.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Apoio carinhoso à família e clima romântico no amor anunciam um dia de muitas emoções. Assuntos financeiros interferirão nos planos da vida íntima. Encontre soluções “fora da caixa”. Talvez precise fazer malabarismos com as contas e abrir um caminho alternativo de trabalho para concretizar novos projetos. Descubra opções diferentes de investimentos. Poder em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Novidades no trabalho animarão o clima. Bom momento para renovar seus espaços, fazer exames médicos e aumentar a responsabilidade com a saúde, o que incluirá assumir novos hábitos e manter o distanciamento social. Amplie o diálogo com o par e decida mudanças. Júpiter e Saturno, retrógrados em seu signo, poderão alterar planos. Olhe mais longe e reflita.



Peixes - 20/02 a 20/03





Surpresas do par e ideias geniais no trabalho anunciam um dia agitado e repleto de novidades. Comece uma fase mais gostosa no amor. Apoio aos filhos e compromissos familiares pesarão no bolso. Em compensação, você contará com resultados financeiros positivos de um novo contrato, ou de um projeto em parceria. Concretize um negócio e equilibre o orçamento.





Por: ROSA DI MAULO