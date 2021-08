HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (26)

Áries (21/03 - 20/04)





Brilhe, motive a equipe, conquiste amizades num novo grupo e inicie projetos. O dia anuncia conquistas pessoais e no trabalho. Aproveite também para cuidar da imagem, do corpo e jogar a autoestima para cima. Emoções e desejos estarão à flor da pele. Evite excessos e precipitações. Aposte numa dose maior de diplomacia e de receptividade nos relacionamentos.









Touro (21/04 - 20/05)





O dia começará devagar. Distrações e devaneios poderão tirar a concentração nas tarefas. Cheque a agenda e evite esquecimentos. A saúde estará mais frágil. Respeite os sinais do corpo e a necessidade de descanso. Trabalho e projetos seguirão em bom andamento. Espere por maior estabilidade profissional e financeira. Ganhe reputação nas redes com conteúdos originais.









Gêmeos (21/05 - 20/06)





Dê atenção às amizades e à equipe. O dia será agitado nos relacionamentos e atividades de grupo. Resolva uma situação social incômoda com atitude e objetividade. A mente estará afiada, com respostas rápidas e soluções precisas. Pendências do passado cobrarão iniciativas e acerto da documentação. Hora de por a vida em ordem. Finalize assuntos jurídicos e apoie a família.









Câncer (21/06 - 22/07)





Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão a vida íntima e as relações profissionais. Caminhos abertos na carreira. Visualize onde quer chegar e planeje o futuro. Bom momento para se projetar, lançar um empreendimento, expor ideias e aumentar a popularidade. Comunicações estarão abertas. Faça planos com irmãos e promova a união familiar. Mais conforto e segurança.









Leão (23/07 - 22/08)





Cuidados com a saúde física e emocional estarão em primeiro lugar na lista de prioridades. Tome iniciativas e implante novos hábitos. Quebrar a rotina com atividade diferente ou viagem fará bem ao espírito. Respire novas ares! Bom momento para resolver assuntos ligados à legalizações, à justiça ou renovar o passaporte. Conquistas financeiras equilibrarão o orçamento.









Virgem (23/08- 22/09)





Elimine velhas angústias e assuma mais poder. Momento de alavancar a carreira e estabilizar as finanças. Missão profissional e vocação ficarão mais claras. Expanda a atuação profissional e o alcance da sua voz no mundo. Boas notícias de longe motivarão novos projetos e movimentarão a vida numa direção atraente. Determine objetivos pessoais e comece novo ciclo. Sucesso!













Libra (23/09 - 22/10)





Fase de equilíbrio e de maior satisfação pessoal. Com Vênus em seu signo, você atrairá negócios, novas relações e oportunidades financeiras. Encerre um longo ciclo e eleve seus padrões. Planos de desenvolvimento e de viagem trarão entusiasmo. Ótimo momento para aprofundar vínculos afetivos, iniciar relacionamentos e expandir os horizontes. Cuide da beleza.









Escorpião (23/10 - 21/11)





Inicie uma atividade e torne o cotidiano mais gostoso. O dia será bastante produtivo, com conexões de trabalho e atividades de grupo. Novas amizades despertarão interesse por temas diferentes e estudos. Saúde e corpo cobrarão atenção e hábitos disciplinados. Harmonia nas relações próximas e funcionalidade na casa darão tranquilidade. Facilite tarefas. Apoio à família.









Sagitário (22/11 - 21/12)





Pressões financeiras cobrarão criatividade, encontre soluções originais e controle despesas. Você poderá aprovar um orçamento, firmar um contrato profissional, ou iniciar um empreendimento ambicioso, hoje. Caminhos estarão iluminados. A sorte caminhará ao seu lado. Firme bons acordos e transponha obstáculos. Assuma novo desafio. Sucesso pela frente!













Capricórnio (22/12 - 20/01)





Assuntos de família e da casa adquirirão novas perspectivas. Resolva pendências e ganhe liberdade. Bom momento para planejar o futuro a dois, ou um empreendimento em parceria. Relações profissionais estarão aquecidos. Você poderá receber uma proposta inesperada e embarcar em novas experiências. Notícias de longe, ou ganho de causa animarão o clima.









Aquário (21/01 - 19/02)





Palavras terão o poder de curar, esclarecer, motivar ou de irritar, escolha que tipo de emoção você quer despertar nas interações de hoje. A maneira de falar fará toda diferença nos resultados. Sinceridade demais poderá levantar suscetibilidades. Aposte no humor e na delicadeza para lidar com as diferenças. O dia trará revelações e aprendizado. Mude o tom.









Peixes (20/02 - 20/03)





Assuntos financeiros estarão em destaque. Cobre ou salde uma dívida e planeje o orçamento. Fase aberta a novas parcerias e negócios. Os bons resultados dependerão da habilidade nos relacionamentos e exposições claras. Bom momento para aprofundar um vínculo especial. Troque confidências com o par e intensifique a vida íntima. Se estiver só, novo romance à vista!