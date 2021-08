HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quartafeira (25)

Áries (21/03 - 20/04)





Emoções à flor da pele e expectativas arrojadas anunciam um dia agitado, com iniciativas e atitude. Lute por independência e acelere a velocidade no trabalho. O poder de conquista estará em alta. Harmonia com a equipe, apoio de amizades e conversas esclarecedoras garantirão bom suporte para você voar mais alto. Amor sem concessões. Novas amizades entrarão no radar.

Touro (21/04 - 20/05)





Ceda à preguiça, durma mais, medite e restaure suas energias. O dia parecerá confuso. Não será momento de se desgastar com relações de trabalho e excesso de tarefas. Cuide da saúde e do seu equilíbrio. Práticas espirituais manterão o astral em alta. Bom momento para atividades criativas. Solte a imaginação e enriqueça seus projetos, com arte e originalidade.





Gêmeos (21/05 - 20/06)





O Sol iluminará o passado e fortalecerá as bases afetivas. Proximidade com a família, soluções de conforto e de antigas pendências darão segurança. Resolva uma situação incômoda com uma amizade, ou equipe. O dia trará posicionamentos firmes e esclarecimentos nas relações. Planos da vida íntima incluirão viagem e mais espaço para o prazer. Finalize acertos jurídicos.





Câncer (21/06 - 22/07)





Clima íntimo nos relacionamentos, harmonia, conforto e trocas de qualidade trarão serenidade, hoje. Visualize o que quer para o futuro. Você poderá abrir novo caminho na profissão e aumentar seu poder. Sucesso e popularidade marcarão o dia. Brilhe nas reuniões de trabalho e interações nas redes. Conversas com amizades darão no que pensar. Aprenda algo novo.





Leão (23/07 - 22/08)





Desconfianças poderão rondar a cabeça. Afaste fantasias negativas com conversas francas e esclarecedoras. Conexões com irmãos e amizades de longa data criarão uma rede protetora e forte ao seu redor. Conte com bons apoios para vencer burocracias e firmar acordos. Cuidado com confusões nas contas ou fraudes. Acerte a documentação. Conexões internacionais à vista!





Virgem (23/08- 22/09)





Fase de cura emocional e desapegos. Assuma novo desafio e invista no seu futuro. Carreira em ascensão. Assuma seu poder e garanta ótimos resultados no trabalho. Uma onda de energia positiva trará sucesso nos empreendimentos e estabilidade financeira. Afaste emoções negativas com atividade física e dedicação a novos projetos. Sol em seu signo anuncia novo ciclo de vida!





Libra (23/09 - 22/10)





O dia trará horizontes mais amplos. Fortaleça vínculos importantes em sua vida e ganhe maior segurança nos relacionamentos. Fase de curar o coração e determinar planos de longo prazo. Invista em novas relações e no desenvolvimento pessoal. Viagem favorecerá o amor. Conexões internacionais ou com pessoas de outras localidades estarão abertas. Prestígio em alta!





Escorpião (23/10 - 21/11)





Mude o plano de saúde, ou inicie um tratamento médico. O dia trará iniciativas que proporcionarão mais segurança, equilíbrio e bem-estar. Cuidados com a família, organização da casa e da rotina estarão no pacote. Bom momento para implantar novos hábitos e tornar o cotidiano mais gostoso. Novas amizades mexerão com a cabeça e despertarão sonhos.









Sagitário (22/11 - 21/12)





Conversas de hoje terão o dom de curar o coração, dissolver antigas mágoas e devolver a alegria. Sentimentos generosos e empatia estarão presentes nas interações do dia. Conte com harmonia nas atividades de grupo, amizades e no amor. Vários planetas sinalizam sucesso, visibilidade e conquistas na carreira. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Brilhe!









Capricórnio (22/12 - 20/01)





Some recursos com a família e mantenha o orçamento equilibrado. O dia favorecerá transações imobiliárias, investimentos na casa e assuntos jurídicos. Bom para reforçar a segurança e estabilizar os relacionamentos. Avalie uma proposta profissional. Carreira e amor poderão caminhar lado a lado, com apoio mútuo, ou empreendimento em comum. Prestígio em alta!





Aquário (21/01 - 19/02)





Com um pouco de diplomacia, você ganhará tempo para pensar no que quer e analisar uma proposta com calma. Não tome decisões precipitadas no calor das emoções. Bom momento para desenhar estratégias, planejar mudanças e ficar de olho nas oportunidades de expansão. A confiança num projeto a dois, ou plano de viagem, crescerá aos poucos. Cuidado com fraudes





Peixes (20/02 - 20/03)





Assuntos financeiros em destaque. Faça contas e evite gastos desnecessários. Projeto da casa e apoio à família poderão extrapolar o orçamento. “Não conte com os ovos, antes da galinha botar”. O momento cobrará planejamento e prazos mais longos para pagamentos. Padrões de consumo deverão caber no bolso. Alguns valores não serão negociáveis. Amor em alta!