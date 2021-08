HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04

Fase importante no trabalho. Novo projeto poderá decolar e realizar um sonho. A semana trará poder de conquista e novos começos. Elabore detalhes de contrato, encontre soluções práticas e concretize planos. Pequenos detalhes farão grande diferença nos resultados, não passe por cima por afobação e impaciência. Harmonia, entendimento e bons acordos nos relacionamentos.





Touro - 21/04 a 2/05





Harmonia nas relações de trabalho e no cotidiano anunciam uma semana leve e agradável. Espere por andamento positivo nos projetos e nas finanças. Período favorável para aumentar a exposição, brilhar e fortalecer a reputação. Fase de conquistas pessoais e reconhecimento profissional. Apoie amizades, abrace causas sociais e espalhe energias positivas nas redes.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Resolva pendências da casa e da família com clareza e soluções práticas. A semana trará entendimento do passado, planos de longo prazo no amor e bases mais firmes para o futuro. Cuide das pessoas que você ama e coloque a vida em ordem. Talvez se afaste de uma amizade ou grupo e fortaleça o núcleo próximo. Notícias de longe e soluções jurídicas trarão segurança.



Câncer - 21/06 a 21/07





A semana trará esclarecimentos e aprendizado. Converse com amizades, intensifique atividades de grupo, estude e tome atitudes práticas com segurança. Proximidade com a família e harmonia nos relacionamentos criarão um ambiente protetor ao seu redor. Brilhe nas reuniões de trabalho e concretize projetos com estratégias inteligentes. Mudanças positivas. Comunicações abertas.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuntos financeiros estarão em destaque nesta semana. Dê um passo maior na direção do futuro com novo empreendimento ou inovações no trabalho. Despesas poderão aumentar nesta fase de novos compromissos e responsabilidades familiares. Aproxime pessoas queridas com ternura, declaração de amor e suavidade. Bom para expor sentimentos e estreitar laços afetivos.





Virgem - 23/08 a 22/09





A entrada do Sol em seu signo, por onde já transitam Marte e Mercúrio, iluminará caminhos para o futuro e projeto de vida. Determine objetivos e lute por seus desejos. A semana trará iniciativas nos relacionamentos e fortalecimento da posição profissional. Você poderá firmar um acordo financeiro de trabalho e garantir bons rendimentos. Amor com mais emoção e estabilidade.



Libra - 23/09 a 22/10





Harmonia de Saturno e Vênus em seu signo firmará relações e aumentará sua segurança. Novas responsabilidades e compromisso com o desenvolvimento pessoal cobrarão foco e maior poder de organização nesta semana. Exercícios de concentração e atividade física serão bons aliados para vencer a preguiça e a dispersão. Vênus em seu signo revelará seus encantos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Empatia e acolhimento serão essenciais nas interações da semana. Proteja as pessoas que você ama e promova a união familiar. Surpresas carinhosas tocarão o coração. Espere por momentos mágicos, coincidências e sincronicidades. Sentimentos falarão alto nesta fase de sensibilidade amplificada. Gestos generosos falarão mais que mil palavras. Encante!





Sagitário - 22/11 a 21/12





A semana movimentará contatos e comunicações profissionais. Decisões sobre o futuro incluirão inovações no trabalho e rotina mais gostosa. Sintonia com a família e resgates do passado tocarão o coração, hoje. Espere por presentes e mágicas da vida. Um velho sonho poderá se realizar em breve. Enquanto aguarda, fortaleça vínculos de amizade e posição na equipe.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Firme uma proposta financeira e garanta mais segurança para o futuro. A semana trará otimismo e respostas positivas nos empreendimentos. Espere por conquistas e vitórias, mesmo que as informações estejam confusas, hoje. Na dúvida, dê crédito à intuição e respeite sua percepção. Fase de concretizações importantes que trarão segurança e estabilidade. Vença a luta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Expectativas financeiras poderão se cumprir. A semana aquecerá negócios imobiliários. Melhorias na casa e no convívio com a família darão confiança e mais tranquilidade. Decida mudanças e afaste velhas angústias. Hora de elevar padrões e construir relações de confiança. Planos de longo prazo no amor. Aproxime quem está longe com vídeo-chamadas. Amor em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Semana de abertura a novas relações. Posicionamento claro e atitude funcionará para firmar parcerias e inaugurar nova fase no amor. Fortaleça o núcleo familiar e decida detalhes de um projeto da casa. Atividades num novo grupo darão satisfação e abrirão a cabeça. Renove conceitos e encontre soluções originais para vencer os desafios financeiros. Some forças.





Por: ROSA DI MAULO