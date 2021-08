HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04

Engajamento em ações solidárias, apoio à equipe e responsabilidade social movimentarão o dia. Abrace uma causa e faça a diferença, sua contribuição para o bem de todos será gratificante. Novas amizades se firmarão. Momento de cuidar das relações e pensar coletivamente. Amor com delicadezas, receptividade e mais companheirismo. O trabalho decolará. Inicie atividades.





Touro - 21/04 a 2/05





Concretize projetos, firme relações de trabalho e consolide a carreira. A semana terminará com saldo positivo e reconhecimento profissional. Invista na imagem pública e ganhe reputação. Boas perspectivas na área financeira darão tranquilidade e espaço para se envolver com novas atividades. Crie projetos e conquiste mais independência. Prazeres e liberdade pela frente!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A semana terminará com sensação de “missão cumprida” e satisfação com os resultados obtidos. Aproveite para dar mais atenção ao par, aos filhos e familiares. Viajar, curtir momentos de descontração junto à natureza, ou cuidar de detalhes da casa e fazer atividade física serão ótimas opções para o fim de semana. Movimente o corpo, esvazie a mente e alimente a alma.



Câncer - 21/06 a 21/07





Sentimentos profundos e comprometimento envolverão as relações próximas numa atmosfera carinhosa. A semana terminará com clima protetor e responsabilidades familiares. Dê atenção às pessoas queridas, troque confidências e fortaleça suas bases afetivas. Atividades de grupo motivarão o trabalho e iluminarão investimentos. Estude e ajuste planos de expansão financeira.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas com irmãos, amizades próximas e o par darão segurança. A semana terminará com trocas carinhosas e acolhimento. Bom para fortalecer vínculos importantes em sua vida e a rede de suporte. Responsabilidades aumentarão nos relacionamentos. Portas se abrirão na carreira. Aposte num projeto inovador, contribua com o bem coletivo e equilibre o orçamento.





Virgem - 23/08 a 22/09





Bons acordos financeiros e maior visibilidade na carreira encerrarão a semana com sucesso nos empreendimentos. Responsabilidades de trabalho aumentarão. Aproveite oportunidade para expandir sua atuação e abraçar uma missão especial. A saúde cobrará atenção, evite excessos e discipline hábitos. Planeje uma viagem ou firme conexões com um grupo de outra localidade.



Libra - 23/09 a 22/10





Escolhas sábias e maior responsabilidade com seus talentos e desenvolvimento fortalecerão a autoconfiança e a segurança nas relações. Embarque em uma onda de energia positiva e encurte distâncias com as pessoas que ama. Cuidados com a saúde serão essenciais. Mantenha a rotina disciplinada. Mente e corpo se beneficiarão com atividades ao ar livre, junto à natureza.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Saúde mais frágil cobrará momentos de recolhimento e relaxamento. Pegue leve, hoje. A semana terminará com harmonia, carinho da família e realização de um velho sonho. Cuide da energia e crie um clima acolhedor em casa. Novidades de amigos despertarão interesse por temas diferentes. Aguarde uma resposta com paciência. Amor em pausa. Reavalie expectativas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Vá com calma no entusiasmo. Excesso de otimismo poderá atrapalhar seu julgamento hoje. Analise detalhes de um projeto profissional e busque soluções práticas para viabilizar novas ideias. Conversas num tom sério com a equipe, pares e irmãos definirão planos de longo prazo. A semana terminará com esclarecimentos e bons acordos. Amizades e amor em harmonia.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assuntos financeiros estarão em destaque. Feche a semana com saldo positivo e perspectivas animadoras para o futuro. Bom para acertar as contas, planejar pagamentos e investimentos futuros, estabilizar o orçamento e firmar um empreendimento em parceria. Mudanças trarão recompensas. Lute por direitos e recupere perdas materiais dos últimos tempos. Amor estável.





Aquário - 21/01 a 19/02





A semana terminará com segurança nas escolhas e confiança nas relações. Boas notícias de alguém especial que está longe animarão o clima. Bom momento também para planejar uma viagem a dois com antecedência e garantir aventuras gostosas nas férias. Renove estruturas. Hora de elevar padrões de conforto e assumir um lifestyle diferente. Expectativas no amor.



Peixes - 20/02 a 20/03





Diminua a velocidade, adie as preocupações de trabalho, relaxe e ouça a voz interior, a sensibilidade estará amplificada, hoje. A semana terminará com sonhos e planos a dois. Curta as delícias da intimidade, troque confidências e aumente a cumplicidade numa relação especial. Discuta detalhes de um projeto da casa. Apoio à família dará paz de espírito. Promova a união.





Por: ROSA DI MAULO