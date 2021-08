HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Dê um passo maior na carreira! Você poderá aprovar um orçamento, iniciar um projeto promissor, ganhar popularidade e garantir bons rendimentos. Tudo aberto para começar novas atividades e acelerar a produção. Fique de olho também numa proposta financeira que poderá surgir inesperadamente. Ótimo momento para se associar e firmar parcerias. Harmonia no amor.





Touro - 21/04 a 2/05





Otimismo, alegria, criatividade e soluções originais darão sabor ao dia. Espere por conquistas pessoais e ótimos resultados no trabalho. Bom momento para se expor, atrair negócios e clientes, harmonizar relações, estabilizar as finanças e consolidar a carreira. Amor em fase de descobertas. Explore prazeres diferentes. Viagem favorecerá a vida íntima.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sentimentos profundos envolverão o amor e a família. O dia cobrará privacidade e um mergulho no mar das emoções em busca de respostas existenciais. Bom para planejar mudanças no lifestyle e transformar antigos padrões que já não correspondem às necessidades atuais. Aproveite uma onda de energia positiva para resolver pendências do passado com mais atitude.



Câncer - 21/06 a 21/07





Carinho e acolhimento farão diferença no seu dia. Embarque num clima romântico no amor, aproxime a família, compartilhe sonhos e imprima energias positivas nos relacionamentos. Hora de expressar seus melhores sentimentos e apertar os laços afetivos. Se estiver só, alguém de longe falará alto ao coração. Amigos darão dicas preciosas. Discuta ideias e faça bons negócios.





Leão - 22/07 a 22/08





Bom momento para iniciar um empreendimento, inovar a carreira e melhorar condições financeiras. O orçamento ficará mais equilibrado com as decisões de hoje. Firme acordos. O foco no trabalho trará recompensas. Acelere a produção e adiante tarefas. Vênus inspirará palavras doces e receptividade nos relacionamentos. Aproxime irmãos e fortaleça amizades.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aposte em soluções alternativas para concretizar um projeto, sem abalar o orçamento. Manter a estabilidade financeira será o foco deste momento. Você terá boas chances de negociar o salário ou de ganhar dinheiro extra. O dia trará conquistas e maior exposição. Alavanque a carreira com metas mais altas, novas propostas e brilhe! Encerre um ciclo com saldo positivo. Paixão em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Planos de viagem, ou de estudos, ganharão força, hoje. Lindo momento para fazer escolhas positivas, determinar projetos de longo prazo e investir no desenvolvimento pessoal. Cuidar melhor do corpo e da beleza também entrarão no pacote. Vênus em seu signo anuncia uma fase de harmonia e satisfação nas relações. Jogue a autoestima para cima. Prestígio em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas francas e objetivas desfarão confusões na relação íntima. Uma onda de energia positiva fortalecerá vínculos importantes em sua vida e trará mais serenidade. Discuta planos com uma amizade, circule nas redes e descubra informações estimulantes. O dia será de muitas emoções. Dê crédito aos sonhos. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Harmonia familiar.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Assuntos financeiros interferirão nos relacionamentos. Valores afetivos contarão pontos nos investimentos e associações. Você poderá firmar uma parceria, inovar o trabalho e apostar num novo empreendimento. Bom momento para finalizar um processo ou mudar investimentos e negociar acordos. Amor com companheirismo e entendimento. Crie planos a dois para o futuro.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Invista na sua saúde e segurança financeira. O dia trará boas notícias e perspectivas positivas para o futuro a dois. Novo projeto decolará e será ótima alternativa para manter o patrimônio e a vida estáveis. A luta por direitos e por justiça continuará, talvez de uma forma diferente. Hora de renovar conceitos, crenças, filosofias e dar uma virada na sorte. Família cobrará atenção, hoje.





Aquário - 21/01 a 19/02





Desacelere e dê maior atenção à vida íntima e às necessidades emocionais. O dia convidará à privacidade, a um mergulho nos sentimentos e ao autoconhecimento. Segredos de família ou do passado virão à tona. Bom para se fortalecer interiormente e buscar respostas existenciais. Viagem a dois, ou conexão com alguém especial de longe, animará o clima. Realize um sonho!



Peixes - 20/02 a 20/03





A vida social ficará mais gostosa, com novas amizades e trocas estimulantes. Aproveite também para motivar a equipe e intensificar atividades de grupo. Novidades virão de várias fontes. Bom momento para iniciar relações, firmar parcerias e expandir o trabalho. Encerre velhas discussões e aumente a cumplicidade no amor. Um projeto da casa, ou da vida familiar, ganhará viabilidade.





Por: ROSA DI MAULO