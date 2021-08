HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Marque exames médicos, inicie atividades e discipline o treino. Cuidar da saúde, do corpo e do seu equilíbrio será prioridade nesta fase. O coração voará longe, com boas notícias e convite de viagem. Comunicações de trabalho estarão aquecidas. Amplie contatos, aprove um projeto ou acelere a produção. Bom também para discutir detalhes de contrato e aumentar os rendimentos.





Touro - 21/04 a 2/05





Novas estratégias garantirão bons resultados financeiros. Ótimo momento para se expor, conquistar novos espaços e firmar relações de trabalho. Criatividade e uma dose maior de ousadia marcarão sua presença nas redes e impulsionarão novos projetos. Ideias e soluções originais não faltarão hoje. Aproveite também para investir em mais conforto e bem-estar.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Momento de cuidar das pessoas que você ama, com carinho e paciência. Ouça, esclareça, apoie, aproxime os filhos e resolva assuntos de família. Vênus em harmonia com seu signo trará muito brilho, alegria e prazeres diferentes no amor. Conte com maior poder de atração e uma dose maior de diplomacia, nesta fase. Pendências da casa e do passado cobrarão iniciativas.



Câncer - 21/06 a 21/07





A casa ficará mais bonita e confortável com toques delicados na decoração e soluções inteligentes. Harmonia nos relacionamentos próximos e motivação no trabalho anunciam um dia agradável e produtivo. Cuide da saúde com atividade física e novos conceitos de bem-estar. Fase favorável a mudanças, planeje com calma. Novas amizades entrarão no radar!





Leão - 22/07 a 22/08





Inicie projetos, cultive a alegria e conquiste melhor qualidade de vida. Assuntos jurídicos e financeiros serão resolvidos com maior facilidade. Conte com bons apoios e também com sua criatividade para vencer desafios financeiros e dar uma virada na sorte. O dia trará conquistas e vitórias. Negócios estarão aquecidos. Bom momento para inovar a carreira e começar novo ciclo.





Virgem - 23/08 a 22/09





A força do desejo removerá obstáculos. Ajuste planos às novas condições e aproveite uma oportunidade que surgirá inesperadamente. Você atrairá bons negócios nesta fase. Objetivos pessoais ficarão melhor definidos. Parta para a ação. Marte em seu signo anuncia conquistas e vitórias pela frente. Finalize processos do passado, jogue a autoestima para cima e vá à luta!



Libra - 23/09 a 22/10





Lindo momento para firmar amizades, ampliar contatos e fortalecer a posição na equipe. As comunicações estarão abertas. Estudos e pesquisas ganharão uma dose maior de entusiasmo. Com Vênus em seu signo, você atrairá negócios e novos relacionamentos. Bom para fortalecer as bases materiais e afetivas. Sintonia com irmãos. Aproveite também para cuidar da beleza.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Planos para o futuro poderão mudar. Aproveite conexão entre Sol e Plutão para aprofundar o olhar, investigar informações e alterar rumos. O dia trará oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Bom para embarcar num novo empreendimento, encerrar um contrato e iniciar outro e garantir aumento dos rendimentos. Novas amizades no radar. União familiar.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Carisma, sabedoria e empatia marcarão sua presença nas redes e interações de hoje. A vida social ficará mais gostosa. Prazer e entusiasmo estarão de volta nesta fase. Ótimo momento para impulsionar a carreira com novo projeto e ideias brilhantes. Decisões sobre o futuro incluirão viagem e metas profissionais mais altas. Inove o trabalho. Companheirismo no amor!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Dia de se resguardar, dormir mais, meditar e restaurar suas energias. Intuição e sintonia com a espiritualidade estarão mais fortes hoje. Visualize os sonhos, troque confidências com o par e planeje um roteiro de viagem. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase. Considere uma proposta de parceria com carinho. Bom momento para embarcar em novas experiências.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sintonia com amizades, equipe e maior participação social colorirão o dia que favorecerá os relacionamentos. Brilhe, marque presença nas redes, coloque a conversa em dia com amigos e ligue o radar nas novidades. Hora de expandir o projeto de vida e as relações. Boas notícias de alguém de longe alegrarão o coração. Decisões de vida elevarão padrões. Casamento em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Ganhe projeção e fortaleça a posição no trabalho. O dia anuncia sucesso dos empreendimentos e oportunidades de expansão. Ambiente social, ou equipe, passará por mudanças. Talvez você se afaste de uma amizade ou grupo e inicie novas relações. Vá mais fundo no amor e nas relações familiares. Troca de confidências aprofundarão vínculos importantes de vida.





Por: ROSA DI MAULO