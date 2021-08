HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Expectativas positivas num novo projeto movimentarão a semana. Acelere comunicações e contatos, impulsione o trabalho e ganhe projeção. Ótimo período também nos estudos e na vida pessoal. Entendimento com o par anuncia fase de harmonia no casamento e na sociedade. Se estiver só, novo romance começará com conversas interessantes e terá tudo para dar certo.





Touro - 21/04 a 2/05





Dê atenção aos assuntos de família, da casa e da vida íntima. A semana será positiva para finalizar uma pendência do passado e fortalecer as bases afetivas. Recupere perdas dos últimos tempos. Boas notícias na área financeira serão prova de que você está no caminho certo. Atraia negócios, consolide a carreira e cuide da reputação. O cotidiano ficará mais leve e agradável.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





O amor falará mais alto nesta semana. Resolva assuntos do coração e dedique mais tempo aos prazeres da vida íntima. Bom para planejar viagem a dois, ou gravidez, com antecedência. Projetos para a casa ou decisões de moradia estarão em discussão. Aproveite este período também para se aproximar de irmãos. Vença burocracias e acerte a documentação.



Câncer - 21/06 a 21/07





Proximidade com a família e harmonia cotidiana darão leveza a semana. Deixe a casa mais bonita, com toques de arte e detalhes delicados na decoração. As comunicações continuarão aceleradas. Brilhe nas reuniões de trabalho e garanta bons resultados. Reformulações e novidades na equipe aumentarão a agilidade. Oportunidade de expansão financeira no radar!





Leão - 22/07 a 22/08





Amplie relacionamentos e comece novo ciclo de vida. Amizades estarão mais próximas. A semana adocicará as palavras e enriquecerá trocas. Você poderá firmar bons acordos financeiros e comerciais. Harmonia com irmãos, filhos e pessoas especiais criará clima gostoso e protetor à sua volta. Cultive a alegria e curta momentos encantadores. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Vênus atrairá dinheiro nesta fase. Espere por proposta bem remunerada e bons negócios. Compras de presentes para os filhos, roupas, itens de beleza, objetos de design ou obra de arte serão irresistíveis, valerá a satisfação. Se pesar no orçamento, perspectivas de aumentar os rendimentos serão positivas nesta semana. Novas conquistas pela frente!



Libra - 23/09 a 22/10





A partir de hoje, Vênus, seu planeta regente, transitará por seu signo, destacando sua beleza, charme e elegância. Novos relacionamentos chegarão naturalmente, atraídos por seus encantos. Conexões internacionais e com pessoas queridas de fora animarão a semana, que será repleta de novidades e de carinho. Proximidade com irmãos. Prestígio e poder de influência em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sentimentos elevados, entendimento profundo dos acontecimentos e sintonia com a espiritualidade iluminarão o futuro nesta semana. Encare conversas num tom profundo com uma amizade e resolva um conflito. Relacionamentos próximos ganharão dose maior de ternura e de acolhimento. Estabilidade material e familiar dará suporte para passos maiores na carreira.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A entrada de Vênus na área social atrairá novas amizades, parcerias e associações. Aproveite a semana para marcar presença nas redes e ampliar contatos. Chances para o amor virão no pacote se o coração estiver livre. Bom período para resolver conflitos nos relacionamentos. Dose maior de diplomacia abrirá espaço no ambiente profissional. Conquistas na carreira!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Relacionamentos profissionais estarão aquecidos nesta semana. A partir de hoje, Vênus abrirá portas, atrairá negócios e aumentará a visibilidade na carreira. Espere por proposta financeira atraente em breve. A fase anuncia a construção de maior estabilidade e perspectivas positivas para o futuro. Mudanças darão sabor de aventura à vida. Embarque em novas experiências.





Aquário - 21/01 a 19/02





Planos de expansão e projeto de vida serão revisados, com Saturno e Júpiter retrógrados em seu signo. A semana trará soluções originais para a casa, leveza nos relacionamentos e novo lifestyle. Conexões com pessoas queridas de outra localidade animarão o clima. Espere por convites e novidades de longe. Bom para planejar viagem a dois e curtir novos prazeres.



Peixes - 20/02 a 20/03





Planos para o futuro estarão a mil no amor. A partir de hoje, Vênus trará mais cumplicidade e entusiasmo com um projeto a dois. Bom para construir a casa, promover a união familiar e começar fase mais gostosa na relação íntima. Aproveite a semana para alavancar a carreira e ampliar recursos. Inicie parcerias e expanda o trabalho. Sucesso profissional e financeiro!





Por: ROSA DI MAULO