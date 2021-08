HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (13)

Áries - 21/03 a 20/04

Comunicações de trabalho estarão aceleradas, com novos contatos, negociações e discussão de contratos. Pesquise indicações de serviços, preços, tendências de mercado e impulsione novo projeto. Bom momento para criar estratégias e conquistar parceiros. Conexões poderosas abrirão portas na carreira. Concentre forças para dar passos mais amplos na direção do futuro.





Touro - 21/04 a 2/05





A semana terminará com carinho, prazer, fantasias e mais romantismo. Espere por mais emoção nesta noite e sintonia com seus melhores sentimentos. O trabalho terá andamento positivo, mesmo que não aconteça na velocidade que você gostaria. Plante boas sementes e pense a longo prazo. Resultados não serão imediatos. Desenvolva ideias. Criatividade e amor em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conversas gostosas e novidades inspirarão o dia. Imprima um clima leve nas relações, com mais humor e alegria. Talvez não tenha disposição para ouvir problemas dos outros, hoje. Faça suas coisas, cuide da energia da casa e curta momentos carinhosos no amor. Sintonia com a família fortalecerá sua identidade e autoestima. Espere também por resgates do passado nesta fase.



Câncer - 21/06 a 21/07





Some forças com a família e faça compras para a casa. Use seus dons artísticos para deixar seus espaços mais bonitos e criar um clima acolhedor à sua volta. A semana terminará com autoestima e perspectivas positivas na área financeira. Estudos e pesquisas orientarão investimentos. Dicas de amigos e participação num grupo de discussão esclarecerão dúvidas.





Leão - 22/07 a 22/08





Cheque novidades nas redes, troque mensagens com amigos e amplie relações. Comunicações abertas e interações agradáveis trarão motivação. Se estiver em busca do amor, alguém especial poderá chegar para ficar. A fase favorecerá casamento e associações. Bom momento para iniciar um empreendimento e diversificar atividades. Conquista financeira pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Acerte as contas, aproveite uma oportunidade de trabalho bem remunerada e cuide do seu dinheiro. Assuntos financeiros estarão em destaque hoje que também será um dia positivo para determinar objetivos e tomar decisões de vida. Encerre um longo ciclo com consciência do seu valor. Hora de assumir mais poder e alavancar a carreira. Ganhe relevância. Paixão em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite a passagem da Lua por seu signo durante o dia para cuidar da beleza, projetar a imagem, ganhar espaço num novo grupo e fortalecer a posição na equipe. Bom momento para cultivar o amor próprio e investir no seu desenvolvimento. A semana terminará com novos planos. Conte com sorte nos negócios e siga estratégias. Uma expectativa poderá se cumprir.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Diminua o ritmo e avalie os sonhos. O dia será mais produtivo para atividades criativas, terapia, meditação e cuidados de saúde. Adie compromissos sociais. Um pouco de interiorização trará visão de futuro e maior clareza dos caminhos a seguir. Visualize onde quer chegar e espere por melhores condições, antes de agir ou tomar decisões. Troque confidências com a família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Discuta assuntos financeiros com uma amizade. Você poderá firmar bons acordos, hoje. Mudanças na equipe ou no ambiente social serão esperadas. O dia trará decisões sobre o futuro e novos objetivos profissionais. Bom para inovar o trabalho e iniciar uma atividade diferente. A semana terminará com esperanças e otimismo. Proximidade com irmãos. Viagem à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Espere por uma conquista financeira. A semana terminará com boas notícias e proposta profissional. Bom momento para administrar as finanças com sabedoria e planejar investimentos futuros. Reconsidere planos. Você poderá ter visão mais positiva de um projeto em parceria e retomar negociações. Foque nas soluções práticas. Notícia de longe despertará novo interesse.





Aquário - 21/01 a 19/02





Notícias de longe, sonhos com uma viagem e sintonia com a sabedoria espiritual marcarão o dia. Troque confidências com o par ou com alguém da sua confiança e amplie perspectivas. Bom momento para expandir o projeto de vida, avaliar estratégias no trabalho e decidir mudanças. Ajuste nos planos produzirão melhores resultados. Expectativas no amor. Evite idealizar demais.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aumente a cumplicidade no amor e intensifique a vida íntima. A semana terminará com emoções fortes, privacidade e propostas estimulantes do par. Aproveite para curtir as delícias da intimidade e criar planos a dois. O segredo da boa convivência estará nas sutilezas. Afaste o ciúme e controle a ansiedade. Gestos delicados aumentarão o encantamento e a magia.





Por: ROSA DI MAULO