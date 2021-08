HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos financeiros interferirão nos relacionamentos. Valores divergentes poderão abalar uma parceria ou abrir espaço para trocas mais amplas. Diminua expectativas e avalie dados concretos. Com os dois pés na realidade, você encontrará soluções mais efetivas no trabalho e evitará erros. Bom momento para iniciar uma atividade e firmar contratos. Casamento em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Saúde mais frágil cobrará cuidados. Respeite os sinais do corpo e pegue leve no trabalho, hoje. Bom para resgatar antigos contatos e harmonizar as relações. Gentilezas e gestos diplomáticos aproximarão clientes, colaboradores e parceiros. Organizações em casa tornarão o cotidiano mais gostoso. Se puder, tire uns dias de folga para se revitalizar, relaxar e curtir novos prazeres.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Criatividade, cumplicidade com a família e notícias animadoras darão sabor ao dia. Planeje uma viagem ou curso com antecedência e garanta novos prazeres. Bom momento também para solucionar um assunto jurídico e ganhar tranquilidade. O dia trará maior exposição. Brilhe e ganhe relevância. Onda de energia positiva envolverá o amor. Cultive a alegria!



Câncer - 21/06 a 21/07





Ambiente protetor em casa, harmonia com a família e apoio de um novo grupo darão sensação de maior segurança. Jogue a autoestima para cima e aprofunde uma relação especial. O dia será movimentado nas comunicações e negócios. Vários planetas incentivarão estudos, pesquisas e maior participação nas redes sociais. Novo grupo de discussão esclarecerá dúvidas.





Leão - 22/07 a 22/08





Com Mercúrio, além de Marte e Vênus, na área do dinheiro, determine metas, elabore contratos, organize as contas e espere por maior equilíbrio do orçamento. Decisões de investimentos cobrarão análises mais detalhadas. Não será momento de correr riscos. Melhor manter seu pássaro na mão e evitar voos mirabolantes. Cuide das posses e proteja o patrimônio.





Virgem - 23/08 a 22/09





Vários planetas em seu signo destacarão sua inteligência, beleza e eficiência. Ótimo momento para fazer novas escolhas, aumentar os rendimentos e brilhar publicamente. Objetivos pessoais ficarão mais definidos. Assuma seu poder e movimente a vida com um projeto ambicioso. Cuidados corporais, de saúde e de beleza serão prioritários. Negocie aumento de salário.



Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para cuidar da imagem, da beleza e do seu equilíbrio. Conexão internacional, ou com alguém especial de outra localidade, colorirá o dia. Bom para planejar uma viagem, ou determinar planos de longo prazo e ampliar horizontes. Novidades de amigos ligarão seus sensores. Fique de olho nas oportunidades e siga a intuição.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Momento delicado na saúde e no trabalho. Diminua o ritmo e some forças com a família. Meditação e relaxamento contribuirão com visão mais clara dos caminhos a seguir. Busque respostas dentro de você e cultive a serenidade. Novas amizades à vista. Observe o ambiente e atividades de um novo grupo com distanciamento e respeite sua percepção. Novidades no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Vida social gostosa e sintonia com uma amizade especial serão promessas de harmonia e de prazer, hoje. Mantenha as conexões em rede e fique de olho nas notícias. Informações importantes poderão chegar de várias fontes diferentes e dar maior segurança nas decisões. Tudo aberto para impulsionar um empreendimento ambicioso. Espere por conquistas na carreira.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Concretize um projeto e invista no seu futuro. O dia trará projeção profissional e popularidade. Conexões com pessoas de outras localidades abrirão portas no trabalho. Analise uma nova proposta com carinho. Bom para iniciar algo novo e ampliar sua atuação. Decisões de viagem e apoio aos irmãos também estarão no pacote. Una o útil ao agradável e estabilize as finanças.





Aquário - 21/01 a 19/02





Notícias de longe e confiança no futuro manterão o astral em alta. Momento positivo para se expor, conquistar espaço no trabalho e ganhar projeção. Assuntos íntimos rondarão a cabeça, hoje. Aprofunde o tom das conversas com o par e decida projetos da casa e da vida familiar. Talvez as contas não fechem, ou as ambições estejam exageradas. Foque nas soluções viáveis.



Peixes - 20/02 a 20/03





O coração falará mais alto, hoje. Troque confidências com o par e compartilhe sonhos. Planos da vida íntima incluirão investimentos na casa e a aposta num novo lifestyle. Controle a ansiedade no trabalho e foque nos relacionamentos. Bom momento para iniciar parcerias, aprofundar amizades e fortalecer sua rede. Mudanças no ambiente social. Novas conexões abrirão portas.





Por: ROSA DI MAULO