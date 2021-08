Homem suspeito de matar a esposa e enterrar corpo em fossa séptica tem prisão preventiva decretada

Prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, nesta quinta-feira

Justiça decidiu manter preso personal trainer suspeito de matar esposa asfixiada ©Redes sociais

Pabilo dos Santos Trindade, de 35 anos, suspeito de matar e enterrar Laís de Jesus Cruz, de 29 anos, em buraco de aproximadamente 2 metros de profundidade, continuará preso. Apesar de negar o crime, ele confessou ter contratado pessoa para abrir a cova, nos fundos de casa, e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia, na tarde desta quinta-feira (5).





Pabilo foi preso, na quarta-feira (4), dois dias após a esposa desaparecer. Familiares tentavam contato com a vítima, mas chegaram a ser despistados pelo suspeito, que se passou pela companheira em mensagens de celular e também nas redes sociais. Inclusive, mensagem no Instagram de Laís indicava despedida da cidade onde o crime aconteceu, em Sonora, a 364 quilômetros da Capital.





Análise periciais indicam que a mulher foi ferida na cabeça e ainda asfixiada. O crime aconteceu na segunda-feira e, na terça (3), a mãe de Laís procurou a polícia para informar o desaparecimento. O corpo da vítima só foi encontrado na quarta-feira, enrolado em edredons e enterrado em buraco nos fundos da casa onde autor vivia com a esposa.





Além do filho do casal, de 2 anos, Laís deixa filha de outro relacionamento, atualmente com 9 anos. Ao Campo Grande News, o pais da vítima revelou, nesta quinta-feira, que o genro chegou a tomar chá com a sogra e chorar devido a “abandono” por parte da esposa.





“Ele estava chorando, falando que estava muito triste falando porque a esposa tinha abandonado ele. Minha mulher foi no quintal, pegou uma erva cidreira e fez um chá para ele. Para você ver a frieza do camarada”, revelou o trabalhador rural Luiz Francisco da Cruz, de 60 anos.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro