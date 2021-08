Governo do MS anuncia concurso para professores com mais de 700 vagas

Oportunidades serão para a Educação Básica nos 79 municípios do Estado, conforme disponibilidade da Rede Estadual

Anúncio foi feito durante live com secretária da Educação, Maria Cecília Amêndola e secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel ©EDEMIR RODRIGUES

O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou ainda para 2021 a abertura de concurso público para professores da Rede Estadual de Ensino (REE). Serão abertas 722 vagas para profissionais da Educação Básica, dos anos finais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.





Em live do Dia do Estudante, nesta quarta-feira (11), o secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, afirmou que a Educação está ligada ao desenvolvimento econômico do Estado ao anunciar o novo certame para professores. Ele liderou tratativas de melhorias para setor na época em que chefiou a Secretaria de Governo (2015-2021).





"É um compromisso que temos com a Educação, ficamos impedidos (de realizar antes) por conta de uma lei federal, em função da crise econômica e da pandemia, só que agora temos a possibilidade de resgatar esse efetivo de professores da Rede Estadual de Ensino", ressaltou.





A elaboração do edital do concurso será feita em conjunto pelas secretarias de Educação (SED) e de Administração e Desburocratização (SAD). A expectativa é que o processo seja executado neste ano para o primeiro chamamento dos aprovados ocorrer no 1º semestre de 2022.





Segundo a SED, praticamente todos os componentes curriculares da Educação Básica serão contemplados no novo concurso. Ou seja, haverá oportunidades para professores de Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia, entre outras áreas.





As vagas serão para os 79 municípios do Estado, conforme disponibilidade da Rede Estadual. Para o governador Reinaldo Azambuja, a abertura do novo certame faz parte de um conjunto de ações de valorização da Educação em Mato Grosso do Sul.





“Da valorização dos profissionais à qualidade do ensino ofertado aos alunos, a Educação é um todo. Estamos reestruturando a Rede e qualificando os professores. Vamos publicar esse novo concurso para fortalecer a área e ainda reestruturar a classe dos administrativos, que é um compromisso do nosso governo”, afirmou o governador.





Gestora da SED, a professora Maria Cecilia Amendola da Motta classificou a medida como "importante para os profissionais que desejam ingressar como efetivos nos Anos Finais do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino". "São vagas para essas duas etapas da Educação Básica", reforçou.





Administrativos da Educação





Eduardo Riedel também falou sobre um projeto de lei do Governo de Mato Grosso do Sul que reestrutura as carreiras dos servidores administrativos da Educação para corrigir distorções salariais de aproximadamente seis mil funcionários públicos.





A proposta está em fase final de elaboração e deve ser concluída ainda em agosto, para depois ser entregue à Assembleia Legislativa. “Agora em outubro enviaremos esse projeto para valorização dos administrativos, que é um compromisso do nosso governo", afirmou Eduardo Riedel.





O secretário liderou as tratativas com o setor na época em que foi chefe da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov).





Pertencem ao quadro de servidores administrativos da Educação os profissionais integrantes das carreiras de apoio à Educação Básica, que são aqueles que trabalham com inspeção de alunos, secretarias, limpeza, merenda e recepção/portaria.





Em formatação conjunta com a Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), o projeto prevê a revisão de tabelas salariais e a execução de políticas de capacitação, desenvolvimento e valorização.





Segundo o Governo do Estado, o objetivo é conceder ganho salarial real aos servidores administrativos, além de corrigir distorções salariais criadas ao longo dos anos e fazer compensação de verbas indenizatórias.





Processo seletivo





Também na live desta quarta-feira (11), Eduardo Riedel confirmou que o processo seletivo para professores temporários da REE será realizado em setembro. Os candidatos aprovados irão trabalhar nas escolas estaduais a partir do ano letivo de 2022. Esta seleção ocorre geralmente a cada dois anos.





Por: Bruno Chaves