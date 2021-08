Governador acolhe alunos na volta às aulas e entrega obras de escolas

Alunos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul retornam às aulas presenciais nesta segunda-feira (2) depois de 16 meses de pandemia de covid-19. Respeitando os protocolos de biossegurança, mais de 200 mil estudantes voltam às atividades de forma alternada, conforme indicadores do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir).





Para marcar a data simbólica na Educação, o governador Reinaldo Azambuja acolhe alunos da Escola Estadual Vespasiano Martins, em Campo Grande. Na oportunidade, ele entrega a obra de reforma da unidade escolar. No prédio foram feitas substituições de esquadrias, serviço de fundação, troca da cobertura e instalações elétricas, hidro sanitárias e preventivas de incêndio, além de revestimento de piso e forro, pintura e urbanização. A escola ainda recebeu o fechamento total da quadra poliesportiva. O investimento foi de R$ 2,9 milhões.





Na sequência, Reinaldo Azambuja segue para a Escola Estadual Cívico-Militar Prof. Alberto Elpídio Ferreira Dias (Prof. Tito), no Jardim Anach, para receber alunos e inaugurar a construção do prédio, que foi construído dentro do Programa das Escolas Cívico-Militares (Pecim), do Governo Federal, com participação das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.





A Escola Prof. Tito foi construída com R$ 4,4 milhões. Ela tem 14 salas de aula e quadra de esportes coberta com arquibancada, totalizando 3,6 mil m² de área construída. A unidade ainda tem biblioteca, cantinho da leitura, sala de informática, cantina, despensa, área de descanso, espaço de múltiplo uso e um palco, além de toda estrutura administrativa e banheiros, todos com acessibilidade. O Corpo de Bombeiros vai atuar em parceria na unidade.





Serviço





Governador Reinaldo Azambuja acolher alunos no retorno às aulas e entrega obras de reforma e construção de escolas.





Entrega da reforma da E.E. Vespasiano Martins

Horário: 7h30

Local: E.E. Vespasiano Martins - Rua 13 de maio, 1516, Centro - Campo Grande





Entrevista coletiva à imprensa

Horário: 8h

Local: E.E. Vespasiano Martins - Rua 13 de maio, 1516, Centro - Campo Grande





Entrega da construção da E. E. Cívico-Militar Prof. Alberto Elpídio Ferreira Dias (Prof. Tito)

Horário: 9h

Local: E. E. Prof. Tito - Rua Faride George, 1344, Jardim Anache - Campo Grande





Bruno Chaves, Subcom