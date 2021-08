Funsat disponibiliza 106 vagas para área comercial nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho disponibiliza nesta quinta-feira (26), 100 vagas de emprego para venda externa. O profissional irá fazer vendas para pessoa física e empresarial, oferecer soluções de dados e voz por meio de produtos de internet dedicada, banda larga e voz. Para se candidatar a vaga é necessário ter experiência na área de vendas, ter habilidade com uso de celular e vendas de aplicativos.





Para concorrer a essa vaga o candidato precisa ter experiência profissional exigida de três meses, não precisa ter comprovação em carteira, e ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.400,00, mais vale refeição no valor de R$ 16 reais, ajuda de custo de R$ 250 reais e outro benefícios. O horário é de segunda a sexta-feira, das 08h às 19h.





Também estão disponíveis seis vagas para supervisor de vendas. Para esta função, o profissional deverá realizar supervisão da equipe de vendas externas b2b e b2, acompanhar produtividade diária, ações com consultores para prospecção de clientes, desenhar planos de ação para melhoria no resultado, acompanhamento de indicadores como abs, turnover, entre outros serviços inerentes a função. É necessário ter experiência com gestão de equipes de vendas externas, pacote office intermediário, perfil analítico com foco em planejamento.





As exigências são: experiência de seis meses comprovadas em carteira e ensino médio completo. O salário para o supervisor de vendas é de R$ 2.200,00, mais vale refeição de R$ 16 reais, ajuda de custo de R$ 450 reais, pacote de dados de R$ 50 reais, e remuneração variável. Outros benefícios poderão ser conversados durante a entrevista.