Frente fria traz esperança de chuva e refresco nas temperaturas a partir do meio da semana

Depois de dias consecutivos de muito calor e níveis críticos de umidade do ar, a meteorologia indica mudanças no tempo. A passagem de uma frente fria no Sul do País deve trazer um pouco de chuva para algumas áreas de Mato Grosso do Sul e também refrescar as temperaturas a partir de quarta-feira (25).





Até quinta-feira (26) os acumulados de chuva serão baixos, em torno de 3 mm para grande parte do Estado. Porém na região sul a probabilidade é de acumulados em torno de 5-10mm devido a atuação de um sistema frontal, segundo previsão estendida do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





Um volume maior de chuvas é esperado para o período entre 27 de agosto e o dia 4 de setembro que pode ter acumulados mais significativos de chuva, “variando de 40-50 mm na porção sul da região pantaneira e porção central da região leste, 50-80 mm na região centro-norte e 90-125 mm em porções norte das regiões pantaneira, centro-norte e leste devido a passagem de frentes frias”.





Com relação às temperaturas, a tendência é de que na quinta-feira (26) a região sudoeste tenha mínimas entre 12-15°C e máximas devem variar entre 16-18°C. Na Capital as mínimas esperadas são entre 16-18°C e máximas entre 26-28°C.





Antes disso, as condições registradas nos últimos dias devem se manter neste início de semana, pois a massa de ar quente e seco continua predominando. Tanto nesta segunda (23), quanto na terça-feira (24), o tempo seguirá firme, seco e com temperaturas elevadas.





A tendência é que as máximas ultrapassem os 35°C em todas as áreas e a umidade do ar entre 10-35%, principalmente nas regiões centro-norte e região pantaneira.





Confira as mínimas e máximas estimadas para alguns municípios de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Campo Grande: 22°C | 36°C





Dourados: 20°C | 38°C





Três Lagoas: 20°C | 37°C





Corumbá: 22°C | 41°C





Coxim: 21°C | 39°C





Por: Mireli Obando