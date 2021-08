Força tarefa: Detran-MS abre mais de 200 vagas para exames teóricos em Corumbá

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), realiza nesta quarta, quinta e sexta-feira, mutirão de exames teóricos de primeira habilitação em Corumbá. Serão mais de 200 vagas divididas em quatro horários.





As vagas disponibilizadas durante os três dias fazem parte da Força Tarefa do Departamento para atender a demanda dos alunos que não puderam realizar a prova, em função do fechamento ocorrido em 43 cidades do interior que foram classificadas bandeira cinza, indicativa de risco extremo de contaminação para o Coronavirus (Covid-19).





Para evitar aglomeração, os exames serão divididos em quatro horários, às 8h, 10h, 13 e 15h até a quinta-feira e 8h, 10h e 13h, na sexta.





“Como das outras vezes, esses dias extra são para atender a alta demanda dos candidatos a primeira habilitação. Depois de alguns dias fechados por conta dos decretos e risco de contaminação do Covid, foi identificada a necessidade de ampliação das vagas para atender aos que aguardavam para fazer a prova”, explica a diretora de Habilitação, Lina Issa Zeinab.





Agendamento





O agendamento é de responsabilidade do CFC.