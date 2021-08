Fim de semana será de tempo instável em Mato Grosso do Sul

O final de semana em Mato Grosso do Sul será de tempo instável. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) existe a probabilidade de chuvas intensas e até de tempestades isoladas, principalmente nas regiões sudoeste e parte da região pantaneira.





Essa condição será provocada pela passagem de cavados em médios níveis (500hPa) e altos níveis (250hPa) aliado ao fluxo de umidade em baixos níveis, segundo o Cemtec. Para o restante do Estado, a chance de chuva é menor, e podem ocorrer em forma de pancadas isoladas.





As temperaturas devem continuar amenas, com temperaturas máximas e mínimas mais baixas para grande parte do Estado, exceto nas regiões leste e centro-norte em que as temperaturas máximas podem passar dos 34º C.

Neste sábado (28) o sol aparece entre muitas nuvens em todas as áreas do Estado. Os níveis de umidade relativa do ar ficam elevados na parte sul, porém na região centro-norte os níveis podem variar entre 20-40% durante a tarde.





A região sul, sudoeste e parte da região pantaneira podem ter mínimas entre 15/18°C, e as máximas devem ficar entre 21/27°C. Na parte norte e leste as mínimas ficam entre 19/23°C e as máximas entre 30/36°C.





Na Capital do Estado, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas podem variar entre 18°C a 31°C.





Por: Mireli Obando