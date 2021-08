Familiares procuram por pastor que desapareceu em bairro de Campo Grande

Valdenei desapareceu no momento em que seguia para a igreja









Familiares procuram pelo pastor Valdenei Lopes Sousa Jr., de 28 anos, que foi visto pela última vez na noite desta segunda-feira (23) no momento em que saiu de casa para ir à igreja que fica próxima de sua residência no Bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.





Como de costume, todas as noites de segunda, Valdenei sai de casa na Rua General Carneiro por volta das 19h e vai a pé até a igreja que fica a uma distância aproximada de um quilômetro. Valdenei estava com uma camisa do São Paulo Futebol Clube e uma calça jogger preta.





“Tinha oração na igreja, ele saiu e logo depois minha cunhada chegou do trabalho”, disse a irmã de Valdenei que mora vizinha ao irmão. Karla conta que como Valdenei demorou para retornar da igreja, a cunhada enviou mensagem, tentou ligar mas o celular estava desligado. Ela então ligou para os membros da igreja já no final da noite desta segunda e foi informada que o rapaz não havia ido ao culto.





Karla diz que viu pelo GPS do celular de Valdenei, até onde constava o caminho para visualização, do percurso que ele fez no momento em que deveria ir até a igreja. “Indo para a igreja, no meio da rua, por alguma razão, ele desce, faz zig-zag, coisa estranha, e vai em sentido Terminal Aero Racho”, diz a irmã. "Fomos ver imagens de câmeras do caminho que ele fez, na manhã de hoje (24), e não vimos nada, encontramos nada". Karla conta que já fez um boletim de ocorrência e que Valdenei não tem inimizades, dívidas e nem rixa com alguém Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pelo 67 – 99126 – 5183 e falar com Karla, ou acionar a polícia.