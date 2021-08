Evander Vendramini participa de inauguração em Porto Esperança e comemora desenvolvimento do Distrito

O Distrito de Porto Esperança está vivendo um momento histórico nos últimos meses com a realização de obras aguardadas há muito tempo pelos moradores e reivindicadas pelo deputado estadual Evander Vendramini.

Nesta terça-feira (10/08), Evander, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja e outras autoridades, estiveram na comunidade para entregar aos moradores a estação de tratamento de água.

A obra recebeu mais de R$ 464 mil em investimentos e vai possibilitar o acesso a água tratada para 130 pessoas que moram no distrito.









Além disso, também foi assinada a autorização para o início das obras de pavimentação que vai garantir o fim do isolamento da comunidade. O pedido para o asfaltamento da estrada, que fica intransitável em épocas de cheia do Pantanal, vem sendo reivindicada por Evander desde 2012.

O parlamentar, que há mais de 10 anos trabalha para conseguir melhorias para Porto Esperança, comemorou a entrega da estação de tratamento e as ações para a pavimentação da estrada.

“Um dia de comemoração por dois grandes motivos, a inauguração da ETA e o lançamento das obras de construção da estrada que vai ligar o distrito à BR-262. Uma luta minha de 10 anos e que graças a Deus com o apoio do Governador Reinaldo Azambuja, conseguimos definitivamente fazer justiça à comunidade, à história de Porto Esperança, uma comunidade tradicional que esperava há muito tempo, 109 anos, e que neste mandato graças a Deus, com nosso empenho e com as parcerias, está acontecendo um verdadeiro resgate dessa comunidade”, destacou.

A luta de Vendramini pelo desenvolvimento de Porto Esperança também é reconhecida pelo população local, como explicou o morador do distrito José Domingos.

“Não é de hoje que o Deputado Evander Vendramini praticamente adotou a causa de nós moradores de Porto Esperança. Se hoje temos água tratada de qualidade saindo nas torneiras, se temos enfim a possibilidade de termos acesso por terra, todos tem a convicção de que o deputado esteve presente em todas essas ações”, disse.