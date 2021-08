Evander Vendramini acompanha governador em vistoria de obras e entrega cartões do programa “Mais Social”

O deputado Evander Vendramini acompanhou nesta manhã de quarta- feira 11 o governador do estado Reinaldo Azambuja e os os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Geraldo Resende (Saúde) e Elisa Nobre (Assistência Social), que estiveram em corumbá vistoriando as obras da Santa Casa que passa por reforma e ampliação.





A santa casa de Corumbá referência para mais de 150 mil habitantes da fronteira, esta recebendo cerca de R$ 12 milhões do Governo do estado para a modernização do prédio que foi construído em 1904. O projeto inclui ainda reforma do hospital, com nova recepção geral e reestruturação do centro obstétrico e da enfermaria da maternidade e ativação de mais 30 leitos.





Ainda dentro da agenda do governador do estado Reinaldo Azambuja, o deputado Evander Vendramini participou da entrega de 57 cartões às famílias beneficiárias do programa Mais Social em Corumbá e Ladário.









O programa vai beneficiar cerca 100 mil famílias em todo o Mato Grosso do Sul com R$ 200 mensais para compra de alimentos e produtos de higiene pessoal. Nesta primeira fase, estão sendo distribuídos 10 mil cartões.





"Fico feliz de poder participar desse momento e entregar as essas famílias o cartão Mais Social, programa que tem por objetivo, assegurar segurança alimentar para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social", destacou o deputado.