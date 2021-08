ESPORTE| Mais um para MS: Silvânia Costa fatura o ouro no salto em distância na Paralimpíada de Tóquio

Atletas do Estado são destaque nos Jogos do Japão 2021





Mais um atleta de Mato Grosso do Sul conquistou a medalha de ouro na Paralimpíada de Tóquio nesta quinta-feira (26). Silvânia Costa confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro da prova do salto em distância, classe T11 (de pessoas com deficiência visual). Mais cedo, o campo-grandense Yeltsin Jacques havia faturado a medalha dourada nos 5 mil metros masculino T11.





Natural de Três Lagoas, Silvânia também foi ouro na prova em 2016 (Rio de Janeiro), venceu ao alcançar 5 metros (m), a sua melhor marca na temporada. A prata ficou com a uzbeque Asila Mirzayorova (4,91 m) e o bronze com a ucraniana Yuliia Pavlenko (4,86 m). A outra brasileira na disputa, Lorena Spoladore, terminou na quarta posição ao saltar 4,77 m.





Silvânia começou a disputa queimando as duas primeiras oportunidades. Na terceira ela saltou 4,76 m, na quarta 4, 69 m e na quinta, finalmente, veio a marca de 5 m. Na sexta ela saltou 4,84.





Confira todos os sul-mato-grossenses que estão disputando as Paralímpiadas de Tóquio.





Silvânia Costa de Oliveira (atletismo)





Nascimento: 23/05/1987, Três Lagoas (MS)





História: Desde criança, Silvânia tem uma enfermidade chamada Doença de Stargardt, por isso, sua visão regride paulatinamente. Seu encontro com o esporte ocorreu aos 18 anos, como uma ferramenta de inserção social.





Principais conquistas: Ouro no salto em distância nos Jogos Rio 2016; ouro no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro no salto em distância no Mundial de Doha 2015.





Fonte: mídiamax