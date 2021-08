Emenda parlamentar de Evander vai garantir bicicletas elétricas para agentes de saúde em Nioaque

As condições de trabalho dos agentes de saúde de Nioaque, ganha um importante reforço a partir deste mês de agosto, com a destinação da emenda parlamentar do Deputado Estadual Evander Vendramini no valor de R$ 50 mil reais.





Os servidores deverão contar com uma nova aliada ao árduo trabalho de visitação aos lares dos cidadãos nioaquenses. Os recursos, serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde, e aplicados na aquisição de bicicletas elétricas para utilização no atendimento da população.





“São servidores que desempenham um trabalho extraordinário. Por muitas vezes andam quilômetros de distância para atender as famílias assistidas pela secretaria municipal, e com uma atuação muito importante dentro do sistema de saúde. Nada mais justo que fornecer à eles, melhores condições de trabalho, que certamente, irão se refletir também na qualidade de vida de cada um deles”, afirmou.

Bicicletas Elétricas serão destinadas ao atendimento dos agentes de Saúde no município ©ILUSTRAÇÃO

Segundo Evander Vendramini, a liberação dos recursos vem em um momento de extrema necessidade e irá beneficiar toda população, já que o valor deverá ser aplicado em uma das áreas que mais demandaram recursos nos últimos anos.





“A pandemia praticamente exauriu os recursos da saúde em todos os municípios do país. Tenho certeza que neste momento, os valores chegam para propiciar um alívio e garantir que, o atendimento de qualidade, não falte a quem mais precisa”, destacou.





Vendramini destacou ainda que a parceria entre os poderes executivo e legislativo precisam trabalhar unidos, com austeridade em prol da população sul-mato-grossense.





“É muito bom saber que podemos contribuir de alguma forma para beneficiar a população de todos os 79 municípios do Estado. E este é o objetivo dessa parceria entre governo do estado, via Assembleia Legislativa, junto com os deputados estaduais”, concluiu Evander.









ASSECOM





