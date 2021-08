Em Ribas do Rio Pardo, Reinaldo autoriza construção de 250 casas populares

Governador inaugurou novo quartel dos Bombeiros e visitou canteiro de obras de fábrica da Suzano

Governador em visita a local de construção de indústria de celulose ©Saul Schramm/Subcom-MS

Durante agenda em Ribas do Rio Pardo, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), autorizou nesta quarta-feira (18), a construção de 250 bases para novas casas, com investimento previsto de R$ 3,6 milhões. Serão 70 (bases) para já dar ordem de início e mais 180 que vão seguir para fase de licitação.





Serão contempladas 250 famílias carentes pelo programa “Lote Urbanizado”. O município doa o terreno e presta assistência técnica, o governo faz a construção das bases e o beneficiário termina a obra.





Reinaldo foi à cidade distante 103 quilômetros de Campo Grande, para inaugurar o novo quartel do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar). Em parceria do Estado com a prefeitura, foi investido R$ 1,4 milhão para reforma e equipar o prédio.





“O Corpo de Bombeiros é um orgulho para população. Este quartel na cidade dá segurança e tranquilidade aos moradores, principalmente nos momentos difíceis como em incêndios e acidentes, que agora vai dispor de resgate mais rápido”, disse o governador. Até então, a cidade dependia de atendimento de Campo Grande. Agora, o novo quartel vai atender Água Clara, que dependia de equipes de Três Lagoas.





O chefe do Executivo estadual ainda entregou a primeira etapa de 23.226 metros de rede coletora de esgoto e 1.528 ligações domiciliares de esgoto, investimento de R$ 2,7 milhões. Por fim, o governador visitou o canteiro de obras da nova fábrica de Suzano, que será construída na cidade. A expectativa é que a unidade comece a operar em 2024.





“Maior investimento privado do Brasil, que vai se tornar uma realidade. Oportunidade de emprego e crescimento econômico, que vai mudar o perfil de toda região”, celebrou Reinaldo.





Além do governador, participaram da solenidade de entrega de obras os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Antônio Carlos Videira (Segurança), Sérgio de Paula (Casa Civil), Jaime Verruck (Semagro), a diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular), Maria do Carmo Avesani, o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa (PSDB); os prefeitos de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze (PSOL); e de Água Clara, Gerolina Alves (PSD); assim como vereadores.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Adriel Mattos