Em entrevista ao jornalista Tatá Marques, vereador Carlão fala que o povo espera dos políticos trabalho, harmonia e seriedade

Na manhã desta segunda-feira (23), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande – MS, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), concedeu entrevista ao vivo na rádio Blink102 FM, no programa Café com Blink - apresentado pelo jornalista Tatá Marques. Entre os assuntos na pauta da entrevista, o presidente da Câmara ressaltou que a população espera dos políticos: trabalho, harmonia e seriedade.





“Estamos vivendo uma fase em que podemos ter a esperança de vislumbrar a vida pós pandemia do Covid-19 devido os bons percentuais de vacinação da nossa população. Graças aos nossos gestores estaduais e municipais e aos nossos munícipes que, em sua maioria, compareceram à votação. Nós da Câmara Municipal, estamos nos organizando para voltarmos a abrir a Casa do Povo novamente 100% para o povo. Embora, sempre estivemos na ativa, mesmo que online e mantendo as medidas de biossegurança, nossa expectativa agora é de retomarmos o contato mais próximo da população”, disse.





Avaliando a gestão do Executivo Municipal, Carlão destacou a boa fase da Capital com a inauguração de inúmeras obras de infraestrutura.





“É inegável que o Executivo tem feito um trabalho constante em nossa Capital e a nossa relação com a prefeitura tem sido independente, porém harmônica. Aprovamos autorização para o Executivo contratar créditos financeiros importantes para o término de obras paradas, em todas as áreas. Como a construção de mais de 700 casas populares, Escola Municipal de Educação Infantil, recapeamento, pavimentação e obras que atenderão a todos os setores da nossa cidade. Na questão da geração de empregos, estamos votando o Novo Prodes - Programa de Incentivos para Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande, que vai ajudar a criar vários postos de empregos”, afirmou.





Carlão falou da ajuda da Câmara na luta contra a Pandemia, com a aprovação de Leis e a ajuda direta dos vereadores com a disponibilização de carros e motorista para levar a vacinação aos idosos acamados, além de adorar todas as medidas de biossegurança.





