Em Campo Grande, Avenida Três Barras passará por melhorias atendendo a pedido de Barbosinha

Atualmente 30 mil veículos passam diariamente pela via ©Divulgação - Governo MS

Os congestionamentos, fruto de reclamação de boa parte da população de Campo Grande que utiliza diariamente a Avenida Três Barras estão com os dias contados. No começo deste mês de agosto o governador Reinaldo Azambuja fez convênio para repassar à Prefeitura de Campo Grande de R$ 977.768,16 para fazer obras de melhorias de reordenamento viário, ampliação de vias e instalação de semáforos na rotatória das avenidas Três Barras e José Nogueira Vieira, com a Rua Marquês de Lavradio.





O deputado Barbosinha (DEM) foi um dos parlamentares que endossou esse pedido ao Prefeito Marquinhos Trad e ao governador Reinaldo para que o congestionamento tivesse fim.





“Recebemos muitas reclamações da população que passa por lá, principalmente nos horários de pico, na ida e volta ao trabalho, na ida e volta para casa, então resolvemos interceder para que fossem feitas melhorias no trânsito. Com esses grandes investimentos como adequação, instalação de semáforos o trânsito vai melhorar consideravelmente e as condições de vida dos quase 30 mil campo-grandenses que utilizam essa via diariamente”, pontuou Barbosinha.





A rotatória vai dar espaço a intervenções e melhorias semelhantes às que aconteceram entre a Avenida Ceará e a Rua Joaquim Murtinho que teve grandes modificações e hoje tem o trânsito mais seguro e com mais fluidez para a população.





Na Avenida Três Barras serão instalados dois conjuntos semafóricos. A mão-única será adotada na quadra da Rua Domingos Jorge Velho e a rotatória de concreto vai ser totalmente removida.





Após repasse do convênio à Prefeitura, será aberta licitação e no prazo de 90 dias o contrato deve ser assinado para início das obras.





Entenda como vai ficar o novo traçado na maquete virtual apresentada pela Prefeitura de Campo Grande.

















ASSECOM