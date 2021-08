Em 23 anos de história, Dakila Pesquisas já tem 714 mil participantes pelo mundo

Há mais de 20 anos, pesquisadores idealizaram e vem construindo, tijolo por tijolo, a belíssima Cidade de Zigurats e tantos outros estudos pela região. A Associação Dakila Pesquisas e todo seu ecossistema atrai cada vez mais turistas e pessoas interessadas em fazer parte desse quadro associativo, que já soma mais de 714 mil participantes, incentivando a pesquisa, a busca por conhecimentos diversos e um futuro mais humanizado.





A Associação tem como objetivo pesquisar em diversas áreas do conhecimento, buscando preencher as lacunas que a literatura tradicional não menciona. Desenvolveu sua própria metodologia de estudos baseados na Ciência Lilarial, onde estudam as leis universais (aquelas que regem os mundos paralelos, ou seja, tudo aquilo que não é visível aos cinco sentidos humanos) e os fundamentos da natureza.





Idakila e Dakila são palavras de origem Irdin, considerada por muitos o primeiro idioma do mundo, que significam ‘sábio de si mesmo e buscadores do mundo’. E para quem está nessa constante busca e crescimento, a associação é o caminho ideal para encontrar conhecimento.





O Ecossistema Dakila é um lugar especial, único e repleto de pessoas talentosas que buscam o avanço da humanidade. Ao se tornar um associado, o indivíduo integra uma comunidade que se encontra no compromisso de contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento de várias áreas, em especial à ciência.





“É importante que cada vez mais pessoas se associem, mas que sejam indivíduos que tenham sede por conhecimento, vontade de mudar o mundo, que procurem soluções, que estão em busca de algo novo, de desafios, de experiências que vão reformular a forma de pensar sobre a vida. Eu costumo dizer que uma vez em Dakila, nunca mais será o mesmo, em termos de pensamentos positivos, ações, atitudes, pesquisas, faro para investigações, enfim são muitas as mudanças, sempre para melhor, visando o crescimento”, afirma Urandir Fernandes de Oliveira, presidente da Associação Dakila Pesquisas.





Benefícios





Conforme explica Andrea Dihl, coordenadora administrativa de Dakila núcleo de Mato Grosso do Sul, a principal vantagem de ser associado é poder ter o reconhecimento como pesquisador participativo de Dakila Pesquisas, além de receber descontos nos eventos organizados pela associação e a possibilidade de participar das pesquisas tanto na criação como na prática do projeto. A pessoa também integrará um grupo exclusivo onde serão passadas todas as informações das atividades ocorridas dentro da associação e fará parte de um sistema interno de bonificação que permite participar de viagens, expedições e outros tipos de vantagens que facilitam nas pesquisas e estudos. Há também o grande benefício em poder adquirir lotes e casas para morar na Cidade de Zigurats e em Havalon.





Cidade de Zigurats. Foto: Divulgação. Cidade de Zigurats. Foto: Divulgação.





“Além de toda a base de pesquisa e busca por conhecimento, a Associação também se importa em passar essas informações adiante, abrangendo o maior número de pessoas para somar com o propósito institucional”, afirma Andrea.





Ao adentrar em Dakila Pesquisas, o indivíduo vai se conectar com pessoas e organizações, públicas e privadas, no Brasil e em todo o mundo. Com base nos ensinamentos de vida de Urandir Fernandes de Oliveira, presidente e idealizador de todo o ecossistema, a pessoa se beneficiará das redes de contatos, dos eventos especiais e da integração com os demais membros que já participam da associação e que fornecem oportunidades reais para aprimorar a carreira e enriquecer as experiências de vida.





Como se associar?





A Associação Dakila Pesquisas está sempre aberta para que mais pessoas possam adentrar e ter novas experiências de vida. Ela está presente nas 27 capitais brasileiras e em 12 países onde há representações. Para se associar, basta acessar o site www.dakila.com.br/junte-se-a-nos/ , preencher o formulário, efetuar o pagamento referente a filiação e pronto, agora é só aguardar que em breve um representante entrará em contato.